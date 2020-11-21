كلوب: لا أعرف هل نحتاج لاعبا جديدا في يناير أم لا

السبت، 21 نوفمبر 2020 - 11:34

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

لم يقرر يورجن كلوب مدرب ليفربول بعد ما إذا كان فريقه بحاجة للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة لسد العجز في قائمة لاعبيه بسبب كثرة المصابين.

ويعاني ليفربول من نقص الخيارات خاصة في خط الدفاع في ظل إصابة فيرجيل فان دايك وجو جوميز وفابينيو وترينت أليكساندر-أرنولد.

وسيضطر كلوب للاعتماد على الشابين نات فيليبس وريس ويليامز لترميم خطه الخلفي في المباريات المقبلة.

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ورغم ذلك ربما لا يتحرك ليفربول في سوق الانتقالات ويكتفي بالقائمة الحالية لمواصلة الموسم.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي:"سنرى، لا أعرف ما يمكننا فعله في يناير، لا فكرة لدي. قد ننظر إلى حلول خارجية، هذا واضح، لكن في الوقت الراهن علينا معالجة الموقف".

وواصل "لا أريد المقارنة، لكن في 2008 جئت دورتموند ولدي مدافعان عمرهما 19 و20 عاما، (ماتس) هوملز و(نيفين) سوبوتيتش، لعبا طوال الوقت. لدينا مواهب. إنهم صغار، 18، 19، 23، ولدينا أيضا ذوي الخبرة. خلال أسبوعين أتمنى استعادة لاعبين في وسط الملعب قادرين على شغل مركز دفاعي أيضا".

واستمر "في يناير، لا فكرة لدي هل سنفعل شيئا أم لا. لا فكرة لدي حاليا حتى لو نريد فعل شيء. في الوقت الحالي نحن بخير. نستخدم اللاعبين الحاليين، وأنا سعيد بالفرصة المتاحة لهم. عليك رؤيتهم في المران، يشمون الفرصة وهذا جيد. أنا واثق أن الأمور ستسير على ما يرام معهم، وأتمنى إقناع بقية العالم بذلك".

ويستعد رجال كلوب لمواجهة قوية يوم الأحد ضد ضيفه ليستر سيتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول، حامل اللقب، المركز الثالث في ترتيب الدوري بفارق نقطة عن المتصدر ليستر.

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