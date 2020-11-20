مدرب سوسيداد: نتحدث اللغة الباسكية في الملعب حتى لا يفهمنا المنافسون

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 - 23:25

كتب : FilGoal

سوسيداد

اعترف إيمانول ألجواسيل المدير الفني لـ ريال سوسيداد متصدر الدوري الإسباني، أن أفراد فريقه يستعملون اللغة الباسكية خلال المباريات.

وصرّح ألجواسيل عند سؤاله عن الأمر: "هذا يحدث أحيانا دون شك".

وأضاف: "نحن محظوظون لأن الفريق يضم العديد من اللاعبين الناطقين بالباسكية".

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وأتم: "نعتبرها أفضلية لنا، ونستعملها على مقاعد البدلاء وفي الملعب، هي وسيلة حتى نمنع المنافس من معرفة ما سنفعله".

وحقق سوسيداد انطلاقة نارية في الدوري الإسباني بالفوز بـ6 مباريات وتحقيق تعادلين، في مقابل هزيمة واحدة، ليتصدر المسابقة برصيد 20 نقطة بعد 9 جولات.

وتعد الباسكية واحدة من 4 لغات رسمية في مملكة إسبانية، ويتحدثها ما يزيد عن مليون نسمة من قاطني المناطق الشمالية للبلاد.

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