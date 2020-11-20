مؤتمر جوارديولا: أنا مشجع لـ برشلونة وأتمنى أن ينهي ميسي مسيرته هناك

علّق بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، على إمكانية انتداب ناديه لـ ليونيل ميسي قائد برشلونة في الصيف المقبل مع انتهاء عقده.

وصرّح جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمواجهة توتنام هوتسبير: "ميسي لاعب ينتمي لـ برشلونة. لو سألتموني عن رأيي، فإنني أكن امتنانا كبيرا لما فعله برشلونة من أجلي، في الأكاديمية، وكلاعب، وكمدرب، لقد أعطوني كل شيء. أريد من ميسي أن ينهي مسيرته في برشلونة".

وأضاف: "كمشجع لـ برشلونة، أريد أن ينهي ميسي مسيرته هناك، لكن هذا عامه الأخير في عقده ولا أعلم ما يدور في عقله".

وواصل: "حاليا هو لاعب في برشلونة، سوق الانتقالات سيكون في يونيو أو يوليو. ونحن لدينا مباريات قوية لنخوضها وأهداف لنحققها، هذا هو ما يدور في أذهاننا فقط".

يأتي ذلك مباشرةً بعد تجديد عقد جوارديولا مع سيتي لعامين إضافيين، أمر ربطته الصحافة بإمكانية استقدام ميسي.

وسُئل جوارديولا عن سبب استمراره في سيتي، فأجاب: "العديد من الأسباب، لكن من أهمها هو حديثي مع خلدون (المبارك). كما أن النادي أظهر معدنه خلال هذه الفترة الصعبة، لم يطرد موظفا واحدا. وبعد حديثي مع خلدون قررت الاستمرار لعامين آخرين".

وعن حالة اللاعبين المصابين في فريقه، أوضح: "فيرناندينيو غير جاهز، لديه مشكلة في المعدة. أجويرو تدرب هذا الأسبوع، وسترلينج تدرب اليوم لأول مرة مع الفريق".

كما أشاد بـ جوزيه مورينيو عدوه اللدود ومدرب توتنام: "تأثيره مورينيو على توتنام جيد للغاية، تماما كما يفعل في أي نادٍ".

هل توتنام منافس على اللقب؟ جوارديولا يؤمن بذلك: "الأرقام تتحدث عن نفسها. توتنام خسر نقاطا أمام نيوكاسل ووست هام في الدقائق الأخيرة، تخيّل شكل الجدول لو لم يفقدوا هذه النقاط. لديهم مدرب مميز، وبالتالي هم منافسون على اللقب بالطبع، إنه فريق استثنائي طوال 4 أو 5 سنوات منذ أن تولى بوكيتينو المهمة".

وعما إذا كان يرغب في عودة الجمهور للملاعب، أجاب: "سأستمع إلى العلم، وليس رجال السياسية. أريد أن يعود الناس للملاعب، ولكن ايضا للمطاعم وقاعات السينما".

وأتم: "يموت الناس في كل أنحاء العالم، واللقاح غير جاهز بعد. لا أريد اتخاذ أي مخاطرة، الأرقام تتزايد يوميا في المملكة المتحدة. أود من الحكومة أن تتبع ما يقوله العلم".

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