"لمزيد من الإجراءات الاحترازية".. معسكر مغلق لـ الأهلي استعدادا لـ الزمالك

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي دخول الفريق الأول بالنادي لمعسكر مغلق بداية من يوم الأحد استعدادا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار الأهلي "لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين قبل لقاء النهائي"، وفقا لما صّرح به عبد الحفيظ للموقع الرسمي للنادي.

ومن المنتظر أن يُجري الفريق الأول في الأهلي مسحة طبية مباشرة عقب نهاية لقاء أبو قير للأسمدة في كأس مصر يوم السبت.

وسيخوض الأهلي مرانه يوم الأحد على ملعب التتش، بعدها يتوجه الفريق إلى معسكره المغلق في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة لبدء تنفيذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لنهائي دوري الأبطال.

ويلعب الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في ربع نهائي كأس مصر يوم السبت، قبل المواجهة المنتظرة أمام الزمالك.

نهائي منتظر ومرتقب يجمع بين الزمالك والأهلي يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في لقطة الختام لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وشهد معسكر الأهلي في اليومين الماضيين إصابة محمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة بفيروس كورونا.