عنتر لـ في الجول: هذا ما قصدته بتصريح "عرفت يعني ايه جماهير مع انضمامي للمصري"

أوضح محمد عنتر ما كان يقصده بتصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعبا جديدا في المصري البورسعيدي.

عنتر قال خلال المؤتمر اليوم السبت: "عرفت (يعني ايه) جماهير بمجرد قدومي إلى النادي المصري". (طالع التفاصيل)

وشرّح عنتر نيته بهذا التصريح لـ FilGoal.com: "فوجئت بالهجوم القوي عليّ بسبب التفسير الخاطئ للتصريح".

وأضاف: "ما قصدته أنني شعرت بسعادة جماهير بورسعيد بعد تعاقد المصري معي، وتيقنت من هذه الفرحة بعد قدومي إلى بورسعيد ورؤيتها على الطبيعة".

وشدد: "لا أقصد أي شيء آخر غير الذي أشرت إليه".

وتابع: "البعض فسّر كلامي بأني قصدت في كلامي جماهير الزمالك، وهو جمهور عظيم وأحترمه وأقدره وأحبه بالتأكيد، وبالتالي هذا التفسير ليس صحيحا".

وواصل: "جماهير الزمالك العظيمة هي من صنعت عنتر وصنعت اسمي، عشت معهم لحظات سعيدة وأجملها التتويج بالكونفدرالية، والجميع يعلم قيمة نادي الزمالك وجماهيره".

وأتم: "أنا الآن لاعب في المصري البورسعيدي الذي يمتلك جماهيرية كبيرة، وأتمنى إسعادهم والإخلاص للنادي كما فعلت مع الزمالك سابقا".

وكان عنتر قد انتقل من الزمالك إلى المصري في فترة الانتقالات الصيفية بعقد يمتد لـ3 سنوات.

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