الصفقة السادسة - المصري يضم محمد عنتر من الزمالك

أعلن النادي المصري التعاقد مع محمد عنتر لاعب الزمالك ليكون الصفقة السادسة للفريق البورسعيدي استعدادا للموسم المقبل.

ووقع محمد عنتر مع المصري لمدة 3 مواسم لينضم لصفوف الفريق البورسعيدي بشكل نهائي.

وانضم محمد عنتر البالغ من العمر 27 عاما لصفوف الزمالك مطلع عام 2018 قادما من الأسيوطي قبل أن يتم تغيير إلى النادي إلى بيراميدز حاليا.

ولعب عنتر مع الزمالك 33 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

عنتر هو سادس صفقات المصري استعدادا للموسم المقبل بعد ثلاثي نادي مصر علاء عطا ومصطفى سلطان، والحارس عصام ثروت.

بالإضافة إلى أحمد شديد قناوي قادما من الإنتاج الحربي. وأحمد رفعت لاعب الزمالك والاتحاد السكندري السابق.