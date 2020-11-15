فرنسا عقدة رونالدو.. الديوك تجرد البرتغال من لقبها وتطير إلى نصف نهائي دوري الأمم

تأهل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، بفوزها خارج أرضه على البرتغال بهدف دون رد في ملعب دا لوش في العاصمة لشبونة، بالجولة الخامسة من دور المجموعات.

وسجّل نجولو كانتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53.

لترفع فرنسا رصيدها إلى 13 نقطة في الصدارة، وتضمن التأهل.

فيما تجمّد رصيد البرتغال عند 10 نقاط في المركز الثاني، وفقد كل حظوظ التأهل، وبالتالي جُرّد من لقبه الذي حصده في النسخة السابقة.

من جانبه، فشل كريستيانو رونالدو في هز شباك فرنسا خلال 6 مواجهات.

لتكون فرنسا أكثر منافس واجهه رونالدو سواء مع المنتخب أو الأندية دون أن يهز شباكه.

وتعد فرنسا أول منتخب يضمن تأهله إلى المربع الذهبي، قبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات.

وتقام مباراتي نصف النهائي يوم 6 و7 أكتوبر 2021، فيما يقام النهائي يوم 10 من الشهر نفسه.

ويجري الاتحاد الأوروبي قُرعة بين المنتخبات الأربعة المتأهلة لتحديد هوية مستضيف المباريات الفاصلة للبطولة.

اقرأ أيضا:

مصر تتجاوز توجو

البدري يهدي الفوز لـ صلاح