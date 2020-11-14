البدري: أهدي الفوز لـ صلاح بعد رسالته لنا.. وحققنا هدفنا

أهدى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر انتصاره الأول مع الفراعنة إلى الجماهير المصرية ولـ محمد صلاح.

منتخب مصر انتصر على توجو بهدف مقابل لا شيء عن طريق محمود حمدي "الونش" في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال حسام البدري: "أهدي الفوز للجماهير المصرية ومحمد صلاح".

وكشف في تصريحاته عبر بي إن سبورتس عقب اللقاء "محمد صلاح أرسل لنا رسالة اليوم قبل المباراة وأكد لنا أننا سننتصر على توجو، وهو ما حدث".

وأضاف "فوز هام جدا بعد فترة صعبة للغاية. بدايتنا كانت مليئة بصعوبات عديدة وفترة الاستعداد قبل لقاء توجو شهدت صعوبات ومتغيرات عديدة".

وتابع "يوجد صعوبات بسبب ارتباط الفرق محليا وإفريقيا وكان هناك ضغط مباريات كبير وهذا ساعد في جاهزية بعض اللاعبين".

وأردف "لكن الأمر الأصعب كان التباين في الجاهزية. ليس كل اللاعبين في نفس الجاهزية".

وأكمل حديثه قائلا: " هدفنا الأساس في تلك المرحلة كان الانتصار وهو ما تحقق".

وعن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا قبل لقاء توجو وكيف أثر ذلك على المنتخب، أشار البدري إلى "كل شيء وارد، والمتغيرات كانت عديدة للغاية بخصوص هيكل المنتخب ولذلك قمنا باستدعاء عدد كبير من اللاعبين".

واستشهد "رأينا إصابة طاهر محمد طاهر وثم إصابة محمد حمدي وبعد ذلك محمد صلاح، ولذلك كان قرار استدعاء عدد كبير من اللاعبين، وسنرى الآن حالة اللاعبين قبل لقاء توجو المقبل".

ويرى البدري "الشوط الأول ظهرنا بشكل أفضل وصنعنا العديد من الفرص، ولكن الإرهاق ظهر في الشوط الثاني وأشكر اللاعبين على روحهم وتحقيقهم للانتصار".

video:1 ⚽️🥅 محمود حمدي "الونش" يفتتح التسجيل برأسية قوية يباغت فيها حارس مرمى منتخب توغو#كأس_أمم_إفريقيا | #مصر_توغو pic.twitter.com/O1jKwOqOK1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 14, 2020

هدف الونش كان كافيا ليحصد حسام البدري فوزه الأول مع الفراعنة بعد تعادلين أمام كينيا وجزر القمر، وكان كافيا لدفع منتخب مصر لصدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، نفس رصيد جزر القمر صاحبة المركز الثاني، والتي تواجه كينيا يوم غد الأحد.