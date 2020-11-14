المنتخب يفوز أخيرا.. الونش يلدغ توجو ويمنح البدري انتصاره الأول

بعد 503 يوما دون انتصار رسمي، حقق منتخب مصر الفوز على توجو في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا المزمع إقامتها العام المقبل في الكاميرون.

هدف يتيم سجله محمود حمدي "الونش" كان كافيا ليفوز المنتخب للمرة الأولى رسميا منذ الفوز على أوغندا في 30 يونيو 2019 في الدور الأول من كأس أمم إفريقيا، وكان كافيا ليحصد حسام البدري فوزه الأول مع الفراعنة بعد تعادلين أمام كينيا وجزر القمر، وكان كافيا لدفع منتخب مصر لصدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، نفس رصيد جزر القمر صاحبة المركز الثاني، والتي تواجه كينيا يوم غد الأحد.

البدري قرر أن يبدأ المباراة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد أبو الفتوح - محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي - محمد هاني

الوسط الدفاعي: محمد النني - عمرو السولية

الوسط الهجومي: محمود حسن "تريزيجيه" - عبد الله السعيد - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: مصطفى محمد

وعلى الجانب الآخر، كان الخبير كلود لوروا يعد متاريسه الدفاعية، تاركا لابا كودجو وحيدا ليهاجم دفاعات الفراعنة.

المنتخب بدأ المباراة هجوميا في الدقيقة 12، حيث استلم تريزيجيه كرة عرضية بشكل رائع وراوغ مدافع توجو وسقط، إلا أن الحكم الرواندي لويس هاكيزيمانا لم يحتسب أي شيء.

الاستحواذ المصري، الذي وصل لنسبة 76%، لم يسفر عن أي شيء، بسبب التكتل التوجولي تارة ومصيدة التسلل الناجحة تارة أخرى.

وفي الدقيقة 21، كان مصطفى محمد قريبا من تسجيل هدفه الدولي الأول بعد تعاون بين زيزو وهاني، انتهى بعرضية من زيزو قابلها مصطفى محمد برأسية رائعة ضربت العارضة.

وبعدها بـ 3 دقائق، مرر النني كرة لزيزو حضرها الأخير للنني الذي سددها بباطن القدم بعيدة عن المرمى.

وتصدى الشناوي لأخطر هجمات توجو، بعد خطأ في التشتيت من السولية ومرور لابا كودجو من هاني، لكن الشناوي كان بالمرصاد لتسديدته.

وانتهى الشوط الأول كما بدأ، بتعادل سلبي.

















































































































































الشوط الثاني سار على نفس الوتيرة. التهديد المصري الأول كان من خطأ سدده تريزيجيه ولكن حارس توجو تألق أمام التسديدة في الدقيقة 52.

وبعد دقيقتين، لعب السعيد عرضية أرضية من خطأ قابلها النني بعرضية قصيرة أمام المرمى الخالي ليقابلها الونش بالهدف الأول في الدقيقة 54.

video:1

⚽️🥅 محمود حمدي "الونش" يفتتح التسجيل برأسية قوية يباغت فيها حارس مرمى منتخب توغو#كأس_أمم_إفريقيا | #مصر_توغو pic.twitter.com/O1jKwOqOK1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 14, 2020

وفي الدقيقة 57، تعرض تريزيجيه لعرقلة أخرى بعد عرضية مميزة من السعيد، لكن الحكم الرواندي تغاضى عن احتساب خطأ على مدافع توجو.

وفي الدقيقة 73، شارك رمضان صبحي في مكان تريزيجيه، وبعدها بـ 10 دقائق حل طارق حامد في مكان السولية، فيما لعب محمد مجدي "أفشة" في مكان زيزو في الدقيقة 88.

ويسافر منتخب مصر إلى لومي لمواجهة توجو في الجولة الرابعة يوم الثلاثاء المقبل.