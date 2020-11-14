جيرالدو يغيب عن تعادل الكونغو وأنجولا.. وظهور أري بابل

السبت، 14 نوفمبر 2020 - 23:00

كتب : FilGoal

جيرالدو - أنجولا

تعادل منتخب أنجولا أمام الكونغو الديمقراطية على أرض الأخير، دون أهداف، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

لتحصد أنجولا أول نقطة وتظل قابعة في مؤخرة المجموعة الرابعة، فيما رفعت الكونغو الديمقراطية رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث من 3 تعادلات.

وتتربع الجابون على قمة المجموعة برصيد 7 نقاط، وتأتي جامبيا من خلفها برصيد 4 نقاط.

أخبار متعلقة
العلامة الكاملة لـ النسور.. معلول وساسي يشاركان في فوز تونس على تنزانيا بمشاركة بنشرقي.. المغرب يسحق إفريقيا الوسطى برباعية أمام أنظار ديانج.. مالي تفوز بصعوبة على ناميبيا

ولم يشارك جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلي في المباراة، واكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء.

في المقابل، شارك أري بابل لاعب الإسماعيلي الجديد كبديل في الدقيقة 87.

ويلتقي المنتخبان مجددا في الجولة الرابعة يوم الثلاثاء المقبل في مدينة تالاتونا الأنجولية.

اقرأ أيضا:

حقيقة فيديو السولية

تطور كبير في الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

أنجولا جيرالدو في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
حجازي: هدفنا العودة من توجو بالفوز لحسم التأهل لأمم إفريقيا 11 دقيقة | منتخب مصر
السولية يغيب عن مواجهة توجو في لومي 14 دقيقة | منتخب مصر
السعيد: شارة القيادة ملك للجهاز الفني وليس اللاعبين.. ونفتقد صلاح 17 دقيقة | منتخب مصر
زيزو: تعويض صلاح في المنتخب؟ أجتهد وحسام البدري يمنحني الثقة 24 دقيقة | منتخب مصر
نهائي ناري مُنتظَر أمام ألمانيا.. راموس يهدر ركلتي جزاء لتكتفي إسبانيا بنقطة أمام سويسرا 32 دقيقة | أوروبا
البدري: أثق في قدرتي على تطوير أداء المنتخب.. ورمضان صنع خطورة ضد توجو 45 دقيقة | منتخب مصر
البدري: أهدي الفوز لـ صلاح بعد رسالته لنا.. وحققنا هدفنا ساعة | مصر
على رأسهم محمد إبراهيم ورجب بكار.. كليوباترا يعلن ضم 7 لاعبين ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 3 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان 4 قرعة دوري أبطال إفريقيا - مواجهات سهلة لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32
قد ينال إعجابك