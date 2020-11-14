جيرالدو يغيب عن تعادل الكونغو وأنجولا.. وظهور أري بابل

تعادل منتخب أنجولا أمام الكونغو الديمقراطية على أرض الأخير، دون أهداف، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

لتحصد أنجولا أول نقطة وتظل قابعة في مؤخرة المجموعة الرابعة، فيما رفعت الكونغو الديمقراطية رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث من 3 تعادلات.

وتتربع الجابون على قمة المجموعة برصيد 7 نقاط، وتأتي جامبيا من خلفها برصيد 4 نقاط.

ولم يشارك جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلي في المباراة، واكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء.

في المقابل، شارك أري بابل لاعب الإسماعيلي الجديد كبديل في الدقيقة 87.

ويلتقي المنتخبان مجددا في الجولة الرابعة يوم الثلاثاء المقبل في مدينة تالاتونا الأنجولية.

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