خبر في الجول – الشيخ يوافق على عرض بيراميدز.. وموسيماني يحسم أمر فاروق

السبت، 14 نوفمبر 2020 - 20:04

كتب : أحمد الخولي

أحمد الشيخ - الأهلي - الإسماعيلي

وافق أحمد الشيخ لاعب الأهلي على الانتقال إلى بيراميدز لمدة 4 سنوات مقبلة.

وعلم FilGoal.com أن الشيخ قد اتفق على ارتداء قميص بيراميدز بعد جلسة جمعته مع مسؤولي الفريق.

ولكن، هذا لا يعني أن الصفقة قد تمت..

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حتى الآن، لم يتفق الأهلي مع بيراميدز، حيث يرغب بيراميدز في أن يبادل الشيخ بجناحه محمد فاروق، في حين لم يحسم الأهلي الموافق على بيع الشيخ، طريقة إتمام الصفقة، سواء بالحصول على مقابل مادي أو ضم فاروق، أو لاعب آخر من بيراميدز.

ومن ناحية الأهلي، يوجد حالة من التردد في قطاع الكرة بشأن ضم فاروق، خاصة بعد ظهور حالة من الرفض لانضمام فاروق من قطاع من جماهير الأحمر.

وبالتالي، تم تحويل الأمر للمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، الذي سيحسم مصير فاروق من الانضمام للأهلي من عدمه، خاصة في ظل إبلاغ فاروق الأهلي بشكل رسمي برغبته في العودة للأهلي.

ومن المتوقع أن يُحسم الأمر عقب خوض الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك، يوم 27 نوفمبر الجاري.

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في الدوري الأهلي بيراميدز
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