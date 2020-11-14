وكيله لـ في الجول: فيديو السولية؟ منذ عام ونصف.. وننتظر عرضا خليجيا في يناير

السبت، 14 نوفمبر 2020 - 20:07

كتب : أحمد الخولي

عمرو السولية - الأهلي - المقاولون العرب

كشف تامر النحاس وكيل أعمال عمرو السولية لاعب الأهلي، أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل والذي يقول فيه اللاعب إنه يرغب في اللعب لـ لاتسيو الإيطالي، تم تسجيله قبل عام ونصف.

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال النحاس لـ FilGoal.com: "حينها، قدم أحد الوكلاء الأجانب بتقديم عرض للاعب للالتحاق بـ لاتسيو لكن المفاوضات لم تنجح آنذاك".

وشدد "من الطبيعي أن تأتي عروض أوروبية للسولية".

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وأوضح النحاس: "السولية تلقى عرضا خليجيا مغريا، لكن ظروف ارتباط الأهلي بـ دوري أبطال إفريقيا حالت دون إتمام الأمر".

وأتم "من المنتظر أن يعاد فتح هذا الأمر في فترة الانتقالات الشتوية".

صاحب الـ 30 عاما انتقل للأهلي من الشباب الإماراتي في 2016، وشارك هذا الموسم في 28 مباراة سجل فيهم 7 أهداف وصنع 5.

الأهلي عمرو السولية
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