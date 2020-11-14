التشكيل – رونالدو يقود البرتغال.. وعودة فاران وجريزمان لـ فرنسا

السبت، 14 نوفمبر 2020 - 20:51

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - لوكاس هيرنانديز - البرتغال - فرنسا

أعلن فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال عن تشكيل بلاده للقمة أمام فرنسا في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

وشهد التشكيل تواجد كريستيانو رونالدو في خط الهجوم إلى جوار جواو فيليكس وبيرناردو سيلفا.

في المقابل، شهد تشكيل ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عودة رافاييل فاران وأنطوان جريزمان ونجولو كانتي للتشكيل الأساسي بعد أن دخلوا كبدلاء في المباراة الودية أمام فنلندا.

تشكيل البرتغال:

حراسة المرمى: روي باتريشيو

الدفاع: جواو كانسيلو – جوزيه فونتي – روبن دياش – رافاييل جيريرو

الوسط: دانيلو بيريرا – ويليام كارفاليو – برونو فيرنانديش

الهجوم: جواو فيليكس – بيرناردو سيلفا – كريستيانو رونالدو

تشكيل فرنسا:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: بنجامين بافارد – رافاييل فاران – بريسنل كيمبيمبي – لوكاس هيرنانديز

الوسط: نجولو كانتي – بول بوجبا – أدريان رابيو

الهجوم: كينجسلي كومان – أنطوان جريزمان – أنتوني مارسيال

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