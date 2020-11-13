أمام أنظار ديانج.. مالي تفوز بصعوبة على ناميبيا

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 23:12

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي - الأهلي

فاز منتخب مالي على ناميبيا بهدف دون رد في الجولة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

ولم يشارك أليو ديانج لاعب وسط الأهلي في المباراة، واكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء.

وسجّل البلال توري مهاجم مالي الشاب صاحب الـ 19 عاما، هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 33.

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لترفع مالي رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، فيما تجمّد رصيد ناميبيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وتتصدر غينيا المجموعة بفارق المواجهات المباشرة عن مالي مع امتلاكها 7 نقاط أيضا، فيما تتواجد تشاد في المؤخرة دون رصيد.

من جانبه، فلا يمتلك ديانج (23 عاما) إلا مباراة دولية واحدة كانت في مواجهة تونس وديا عام 2016.

وفي المجموعة الثالثة، فازت جنوب إفريقيا على ضيفتها ساو تومي وبرينسيب بهدفين دون رد.

وسجل هدفا جنوب إفريقيا كل من بيرسي تاو، وبونجاني زونجو في الدقيقتين 55 و90.

لترفع جنوب إفريقيا رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف غانا المتصدرة بتسعة نقاط.

فيما تجمّد رصيد ساو تومي وبرينسيب عند 0 من النقاط في المركز الأخير خلف السودان صاحب المركز الثالث بثلاث نقاط.

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