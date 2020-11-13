مصدر في اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب حذف بيان "إصابة صلاح بـ كورونا"

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 18:49

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

أعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي اليوم الجمعة إصابة نجم المنتخب المصري محمد إصابة بفيروس كورونا، قبل إزالته بعد ذلك بدقائق.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

ونشر اتحاد الكرة بيانا ثانيا قال خلاله: " أشارت معامل وزارة الصحة إلى إيجابية 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي أجريت لهما قبل مباراة المنتخبين يوم السبت".

فماذا حدث؟

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أجاب مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "من المفترض أن نجري مسحتين قبل الإعلان عن النتيجة في بيان رسمي".

وواصل "لكن هناك بعض الأشخاص تعجلوا وأعلنوا إصابته".

وأضاف "صلاح أجرى مسحة ثانية بالفعل قبل وقت قليل ونحن الآن في انتظار النتيجة بتأكيد إيجابية العينة الأولى أو تأتي المسحة الثانية سلبية".

وأتم المصدر "كان من المفترض ألا نعلن عن نتيجة المسحة الأولى في ذلك الوقت".

ويستعد منتخب مصر لملاقاة توجو غدا السبت في استاد القاهرة في ثالث جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

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