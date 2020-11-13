اتحاد الكرة: مسحة كورونا الثانية لـ صلاح إيجابية.. والجنايني يكشف حالة اللاعب الصحية

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 21:13

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إن المسحة الثانية التي أجراها محمد صلاح نجم منتخب مصر جاءت إيجابية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وقال العطار في تصريح مقتضب لـFilGoal.com: "المسحة الثانية التي أجراها صلاح جاءت إيجابية واللاعب سيكون خارج قائمة المنتخب للقاء توجو وسيتم إصدار بيان من قبل اتحاد الكرة بعد قليل".

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وفي الإطار ذاته، تحدث عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية عن حالة صلاح قائلا: "لا تظهر أي أعراض على صلاح".

وشرح في حديثه مع قناة سي بي سي أكسترا "المسحة الأولى لـ صلاح جاءت إيجابية، ووفقا للبروتوكول الطبي خضع لمسحة أخرى ونتيجتها ظهرت منذ قليل وجاءت إيجابية أيضا ليتأكد إصابته بفيروس كورونا".

وأردف "صلاح في حالة جيدة جدا وبلا أعراض. حالته مطمئنة للغاية، وكذلك من الجانب المعنوي، لا تقلقوا".

وأكمل حديثه قائلا: "صلاح سيبقى في القاهرة لحين سلبية العينة الخاصة به".

وأجاب الجنايني على سؤال (هل سيكون من الصعب سفره مع بعثة المنتخب إلى توجو؟) قائلا:"أعتقد سيكون صعبا في الوقت الحالي".

وشدد الجنايني على "كل عينات المنتخب جاءت سلبية باستثناء صلاح. لا يوجد أي إصابات أخرى".

وسيغيب صلاح بشكل رسمي عن مواجهة منتخب مصر أمام توجو يوم السبت في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا، بينما موقف من لقاء الجولة الرابعة في توجو يوم 17، ليس واضحا حتى الآن.

وكان اتحاد الكرة في بيان رسمي اليوم الجمعة إصابة نجم المنتخب المصري محمد إصابة بفيروس كورونا، قبل إزالته بعد ذلك بدقائق.

ونشر اتحاد الكرة بيانا ثانيا قال خلاله: " أشارت معامل وزارة الصحة إلى إيجابية 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي أجريت لهما قبل مباراة المنتخبين يوم السبت".

وقال مصدر من الجبلاية –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com في وقت سابق عن سبب حذف البيان: "من المفترض أن نجري مسحتين قبل الإعلان عن النتيجة في بيان رسمي".

وواصل "لكن هناك بعض الأشخاص تعجلوا وأعلنوا إصابته".

وأضاف "صلاح أجرى مسحة ثانية بالفعل قبل وقت قليل ونحن الآن في انتظار النتيجة بتأكيد إيجابية العينة الأولى أو تأتي المسحة الثانية سلبية".

وأتم المصدر "كان من المفترض ألا نعلن عن نتيجة المسحة الأولى في ذلك الوقت".

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