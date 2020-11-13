بمشاركة بنشرقي.. المغرب يسحق إفريقيا الوسطى برباعية

فاز منتخب المغربي على ضيفه إفريقيا الوسطى بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وشارك أشرف بنشرقي نجم الزمالك في 18 دقيقة من المباراة بعد دخوله بديلا في الشوط الثاني.

المغرب تقدّم منذ الدقيقة العاشرة بواسطة أشرف حكيمي ظهير إنتر ميلان بعد إنهاء مميز للهجمة.

لكن الضيوف أدركوا التعادل في الدقيقة 25 عن طريق لويس مافوتا بعد هجمة مرتدة سريعة وخروج غير موفق من ياسين بونو حارس مرمى أسود الأطلس.

لكن حكيم زياش نجم تشيلسي أعاد المغرب للتقدُم سريعا في الدقيقة 31 عبر ركلة جزاء تحصّل عليها يوسف العربي.

قبل أن يضيف زياش الهدف الثالث سريعا في الدقيقة 33 بكرة عرضية استقرت مباشرةً في شباك الضيوف.

في الشوط الثاني شارك زكريا بوخلال لاعب ألكمار الشاب للمرة الأولى مع المغرب، بديلا لـ أشرف حكيمي الذي غادر للإصابة.

ولم يحتاج بوخلال إلا بضع دقائق ليسجل هدف المغرب الرابع في الدقيقة 64.

أمّا النبأ الأهم لجماهير الكرة المصرية، فحدث في الدقيقة 72 عندما دخل بنشرقي بديلا لـ العربي.

لتكون هذه المشاركة الدولية هي الرابعة لـ بنشرقي في مسيرته مع المغرب.

الفوز رفع رصيد المغرب إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة بسبعة نقاط من فوزين وتعادل.

فيما تجمّد رصيد إفريقيا الوسطى عند 3 نقاط في المركز الثالث من فوز وهزيمتين.

وكانت موريتانيا قد تعادلت أمام بوروندي بهدف لكل طرف قبل يومين ضمن منافسات نفس المجموعة، ليرفع المنتخب العربي رصيده إلى 5 نقاط خلف المغرب، وتحصد بوروندي أول نقطة.

ويحل المغرب ضيفا على إفريقيا الوسطى في الجولة الرابعة يوم الثلاثاء المقبل.

اقرأ أيضا:

نتيجة المسحة الطبية الثانية لـ صلاح

سبب حذف بيان إصابة صلاح بـ كورونا