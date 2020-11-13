تصفيات إفريقيا - ريمونتادا تاريخية مجنونة لـ سيراليون أمام نيجيريا

تعادل منتخب نيجيريا أمام ضيفه سيراليون بأربعة أهداف لكل طرف في ملعب أبيولا الوطني بـ أبوجا، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة 12 بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وشهدت المباراة سيناريو مجنونا، بعد تقدُم نيجيريا بأربعة أهداف نظيفة في أول نصف ساعة من اللقاء، قبل أن تعود سيراليون وتدرك التعادل باللحظات الأخيرة من المواجهة.

نيجيريا سجّلت أول الأهداف عن طريق أليكس إيوبي لاعب إيفرتون في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضاعف فيكتور أوسيمن مهاجم نابولي النتيجة في الدقيقة 21.

إيوبي عاد وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 27، قبل أن يكمل صامويل تشوكويزي جناح فياريال رباعية نيجيريا في الدقيقة 29.. وهنا، انقلبت المباراة رأسا على عقب.

قلّصت سيراليون الفارق بواسطة كوامي كوي في الدقيقة 41، هدف لم يكن ليعكر من تقدُم النيجيريين المريح.

في الشوط الثاني مرت الكثير من الدقائق حتى سجّل الحاج كامارا هدف سيراليون الثانية قبل 18 دقيقة على النهاية.

ثم اشتعلت المباراة في الدقيقة 80 بتسجيل مصطفى بوندو الهدف الثالث لـ سيراليون.

وأخيرا تحققت المعجزة في الدقيقة 86 بتسجيل كامارا لهدفه الشخصي الثاني والرابع لبلاده.

🎥 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒: 🇳🇬 Nigeria 4-4 Sierra Leone 🇸🇱 A surprise comeback from Sierra Leone ends the match in a draw 🤝#TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/N2Qs0QZa70 — CAF (@CAF_Online) November 13, 2020

لتكتفي نيجيريا برفع رصيدها إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة من فوزين وتعادل.

فيما حصدت سيراليون نقطتها الثانية في التصفيات وقفزت إلى المركز الثالث مؤقتا.

وتقام المباراة الأخرى في المجموعة بين بنين (3 نقاط) وليسوتو (نقطة واحدة) غدا السبت.

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