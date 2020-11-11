مصدر بـ كاف لـ في الجول: نهائي دوري الأبطال دون جمهور.. ولم نحدد حكم المباراة

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 11:36

كتب : وليد الحسيني

أشرف بنشرقي وعلي معلول

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الزمالك والأهلي، ستقام دون حضور جماهيري.

وأوضح المصدر لـ FilGoal.com: "قرار غياب الجماهير عن النهائي بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذها كاف بسبب فيروس كورونا".

وانتقل المصدر للحديث عن اسم حكم اللقاء قائلا: "كل ما ينشر عن طاقم التحكيم مجرد اجتهادات. لم يتحدد حكم اللقاء حتى الآن".

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وكان وزير الرياضة أشرف صبحي قد أعلن في وقت سابق أن المباراة النهائية ستقام في استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

أما بالنسبة لملف حكم المباراة، فقالت جريدة المنتخب المغربية إن هناك 4 حكام مرشحين للمباراة. (طالع التفاصيل)

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الزمالك الأهلي في إفريقيا كاف
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