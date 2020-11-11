مصدر بـ كاف لـ في الجول: نهائي دوري الأبطال دون جمهور.. ولم نحدد حكم المباراة

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الزمالك والأهلي، ستقام دون حضور جماهيري.

وأوضح المصدر لـ FilGoal.com: "قرار غياب الجماهير عن النهائي بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذها كاف بسبب فيروس كورونا".

وانتقل المصدر للحديث عن اسم حكم اللقاء قائلا: "كل ما ينشر عن طاقم التحكيم مجرد اجتهادات. لم يتحدد حكم اللقاء حتى الآن".

وكان وزير الرياضة أشرف صبحي قد أعلن في وقت سابق أن المباراة النهائية ستقام في استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

أما بالنسبة لملف حكم المباراة، فقالت جريدة المنتخب المغربية إن هناك 4 حكام مرشحين للمباراة. (طالع التفاصيل)

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