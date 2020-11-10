وزير الرياضة: نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 16:08

كتب : FilGoal

أشرف صبحي - قرعة مصر 2021

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك سيقام في القاهرة، وأوضح أن إقامة دورة أولمبية ودية في مصر حدث كبير شاكرا جهود الاتحاد المصري لكرة القدم.

وصرح صبحي في مؤتمر الدورة الأولمبية الودية: "الشيء المشرف لمصر أيضا، أن الأهلي والزمالك وصلا لنهائي دوري أبطال إفريقيا وسيكون النهائي في القاهرة".

وواصل "الحدث كبير وأشكر جهود الاتحاد المصري لكرة القدم، وليس لتنظيم تلك البطولة فقط لكن بسبب عمله".

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وأكمل "المنتخب يمتلك لاعبين بروح مصرية، شوقي غريب كان له دور أن تقام البطولة في مصر، كانت ستقام خارجها، لكن فضلنا أن يكون الحدث هنا".

وتابع "الرئيس دعم المنتخب الأولمبي معنويا، وسيكون الدعم مستمر خلال الفترة المقبلة".

وأردف "رونالدينيو بدأت شهرته في مصر في بطولة العالم بالقاهرة عام 1997، المنتخب البرازيلي الحالي لديه عدد من اللاعبين المحترفين في أوروبا مثل ريال مدريد والدوري الألماني ونرحب بمنتخب كوريا الجنوبية في مصر".

وواصل "هناك برنامج سياحي للمنتخبين في الأهرامات والمتحف المصري، ولو كان هناك المزيد من الوقت ستكون هناك رحلة للأقصر وأسوان".

وأتم "الكرة المصرية تمتاز بالمهارة العالية مثل المنتخب البرازيلي".

ويلعب منتخب مصر الأولمبي وديا ضد كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر ثم ضد البرازيل يوم 17 من الشهر ذاته.

وذلك ضمن خطة المنتخب الأولمبي للاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2021.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا بمصر يوم 27 من الشهر الجاري.

في إفريقيا نهائي القرن دوري أبطال إفريقيا
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