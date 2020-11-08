هل تقرب لوائح كاف جوميز أو تيسيما من قيادة نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 14:40

كتب : FilGoal

فيكتور جوميز - باملاك تيسيما

قالت جريدة المنتخب المغربية، إن مواطنها رضوان جيد، والجنوب إفريقي فيكتور جوميز، والإثيوبي باملاك تيسيما، مرشحون كذلك لقيادة المباراة التاريخية التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، إلا أن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد يكون لها رأيا آخر.

المادة 11 من البند 11 من لوائح دوري أبطال إفريقيا، تمنع قيادة حكم من نفس المنطقة الجغرافية لأي من الفريقين المتباريين في نهائي البطولة للمباراة.

بمعنى؟

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يقسم كاف أعضائه إلى 6 مناطق جغرفية، وهي الشمال والغرب A والغرب B والوسط والشرق المتوسط والجنوب.

وينتمي الأهلي والزمالك بطبيعة الحال إلى المنطقة الجغرافية الأولى (شمال إفريقيا) وينتمي إليها كذلك المغربي جيد، والجزائري غربال.

إذا، بحسب اللائحة، لا يمكن لهما قيادة المباراة.

وبالتالي، قد تميل الدفة ناحية الإثيوبي تيسيما المنتمي للمنطقة الخامسة (الشرق المتوسط) أو الجنوب إفريقي جوميز، المنتمي للمنطقة الجنوبية.

ويقابل الأهلي الزمالك في نهائي تاريخي لدوري أبطال إفريقيا على استاد برج العرب يوم 27 نوفمبر الجاري.

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