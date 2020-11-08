كين ينقذ توتنام من تعادل محرج أمام وست بروم ويقوده للصدارة المؤقتة

خطف توتنام هوتسبير فوزا قاتلا على مضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف دون رد في ملعب ذا هاوثورنز، بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وسجّل هاري كين هدف توتنام الوحيد في اللحظات الأخيرة بضربة رأسية.

ليرفع توتنام رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا.

فيما تجمّد رصيد وست بروميتش عند 3 نقاط في المركز 18 دون أي انتصار حتى اللحظة.

وشهد تشكيل توتنام الدفع بالثلاثي جاريث بيل، وهاري كين، وسون هيونج مين سويا لأول مرة منذ البداية بعد انضمام الجناح الويلزي في الصيف الماضي

لكن الإنتاج الهجومي كان ضعيفا، ليضطر جوزيه مورينيو إلى الاستعانة بـ جيو لو سيلسو ولوكاس مورا وفينيسيوس في الشوط الثاني.

البرازيلي فينيسيوس كاد أن يكافئ مدربه بعد دقائق من تعويضه جاريث بيل، لكن تسديدته في الدقيقة 83 تصدى لها سام جونستون حارس مرمى وست بروميتش.

ثم تحقق الخلاص بواسطة الهداف كين الذي استفاد من عرضية مات دوهيرتي، وأودع رأسية ماكرة في شباك أصحاب الأرض بالدقيقة 88.

ليصل كين إلى هدفه رقم 150 في مسيرته بالدوري الإنجليزي، والـ 201 إجمالا بقميص توتنام.

ويحتاج توتنام إلى تعثر ليستر سيتي أمام ولفرهامبتون، وكذلك تعثر ليفربول أمام مانشستر سيتي، حتى يحتفظ بصدارته.

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