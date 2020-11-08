تقرير مغربي: جيد و3 حكام آخرين مرشحين لقيادة نهائي الأبطال.. واستبعاد جاساما

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 14:16

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي وعلي معلول

قال تقرير مغربي إن الحكم رضوان جيد، مرشح لقيادة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلي يوم 27 نوفمبر المقبل.

جريدة المنتخب المغربية نشرت إن لجنة التحكيم في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) رشحت مواطنها جيد، مع 3 حكام آخرين.

وأضافت الجريدة أن الجزائري مصطفى غربال، والجنوب إفريقي فيكتور جوميز، والإثيوبي باملاك تيسيما، مرشحون كذلك لقيادة المباراة التاريخية.

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وأتم التقرير بأن اللجنة قد استبعدت الجامبي باكاري جاساما من الترشيحات الخاصة بالمباراة.

ويقابل الأهلي الزمالك في نهائي تاريخي لدوري أبطال إفريقيا على استاد برج العرب يوم 27 نوفمبر الجاري.

الزمالك الأهلي في إفريقيا
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