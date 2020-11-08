قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن القائمة النهائية من أجل خوض غمار التوقف الدولي.

وشهدت القائمة ضم 26 لاعبا من بينهم 3 حراس مرمى.

ويظهر محمد شريف لاعب الأهلي الذي كان معارا إلى إنبي الموسم الماضي.

كما يتواجد محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، وأحمد أبو الفتوح ظهير سموحة، وزميله حسام حسن هداف الفريق السكندري.

ويبتعد أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز، وطاهر محمد طاهر المنتقل حديثا إلى الأهلي للإصابة، والمهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز، وأكرم توفيق لاعب الأهلي الذي كان معارا للجونة.

ويلعب منتخب مصر أمام توجو مرتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية يومي 14 و17 نوفمبر.

قائمة منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – محمد أبو جبل (الزمالك) – محمد بسام (طلائع الجيش)

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) – محمود علاء (الزمالك) – محمود حمدي الونش (الزمالك) – أحمد حجازي (الاتحاد السعودي) – علي جبر (بيراميدز) – أيمن أشرف (الأهلي) – محمد حمدي (بيراميدز) – أحمد أبو الفتوح (سموحة معارا من الزمالك)

الوسط: أحمد توفيق (بيراميدز) – طارق حامد (الزمالك) – محمد النني (أرسنال الإنجليزي) – حمدي فتحي (الأهلي) – عمرو السولية (الأهلي) – أحمد سيد زيزو (الزمالك) – رمضان صبحي (بيراميدز) – محمد مجدي أفشة (الأهلي) – محمود تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) – عبد الله السعيد (بيراميدز)

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) – مصطفى محمد (الزمالك) – أحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني) – حسام حسن (سموحة) – محمد شريف (إنبي معارا من الأهلي)

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