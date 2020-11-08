مدرب فولام يفتح النار على لاعبه: لا يمكنه إهدار ركلة جزاء بهذه الطريقة في هذا التوقيت

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 14:23

كتب : FilGoal

لوكمان - فولام

هاجم سكوت باركر المدير الفني لـ فولام لاعبه أديمولا لوكمان بعد أن أهدر الأخير ركلة جزاء مصيرية في مواجهة وست هام يونايتد.

فولام خسر في دربي لندن مساء السبت أمام جاره وست هام بهدف متأخر سُجل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، نتيجة كانت لتتغير لو سجّل لوكمان ركلة الجزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

لكن بدلا من تسجيلها، تفنن لوكمان في التسديد على طريقة بانينكا، لتستقر الكرة بسهولة بين قفازي لوكاس فابيانسكي حارس مرمى وست هام.

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وصرّح باركر بعد المبارة: "إنه تصرف قليل الخبرة تماما، مشاعرنا تمتلئ بالإحباط والغضب".

وتابع: "يمكنك إهدار ركلة جزاء، لكن عندما تنفذها بهذه الطريقة فعليك تسجيلها".

وأضاف: "لقد ارتكب خطأ، ليس لأنه أهدر ركلة جزاء، فأنا ليس لدي مشكلة مع ذلك، لكن مع اتخاذه قرارا بالتسديد بهذا الشكل في هذا التوقيت، كان عليه أن يسجلها".

وأتم: "لوكمان محبط مما حدث أكثر من أي شخص، والفريق أيضا حرص على إعلامه بمدى إحباطه، وأنا فعلت ذلك بدوري، ثم علينا أن نمضي قدما".

ويحتل فولام المركز 17 في الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط من انتصار وحيد وتعادل و6 هزائم.

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