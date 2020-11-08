تشكيل توتنام – بيل وكين وسون معا لأول مرة أمام وست بروميتش

أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام هوتسبير عن تشكيل فريقه لمواجهة وست بروميتش ألبيون اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل الدفع بأول مرة بالثلاثي الهجومي: جاريث بيل، وهاري كين، وسون هيونج مين معا لأول مرة منذ البداية.

فيما يتكرر استبعاد ديلي ألي من قائمة المباراة، أمر بات اعتياديا في الأسابيع الماضية.

تشكيل توتنام:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: مات دوهيرتي – توبي ألديرفيرلد – إريك داير – سيرخيو ريجيلون

الوسط: بيير إيميل هويبرج – موسى سيسوكو – تانجوي ندومبيلي

الهجوم: جاريث بيل – هاري كين – سون هيونج مين

دكة البدلاء: جو هارت – سيرج أورييه – بن ديفيز – رودون – جيو لو سيلسو – لوكاس مورا – ستيفن بيرجفين

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