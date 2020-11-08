تشكيل توتنام – بيل وكين وسون معا لأول مرة أمام وست بروميتش

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 13:12

كتب : FilGoal

توتنام هوتسبير

أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام هوتسبير عن تشكيل فريقه لمواجهة وست بروميتش ألبيون اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل الدفع بأول مرة بالثلاثي الهجومي: جاريث بيل، وهاري كين، وسون هيونج مين معا لأول مرة منذ البداية.

فيما يتكرر استبعاد ديلي ألي من قائمة المباراة، أمر بات اعتياديا في الأسابيع الماضية.

تشكيل توتنام:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: مات دوهيرتي – توبي ألديرفيرلد – إريك داير – سيرخيو ريجيلون

الوسط: بيير إيميل هويبرج – موسى سيسوكو – تانجوي ندومبيلي

الهجوم: جاريث بيل – هاري كين – سون هيونج مين

دكة البدلاء: جو هارت – سيرج أورييه – بن ديفيز – رودون – جيو لو سيلسو – لوكاس مورا – ستيفن بيرجفين

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