تشكيل توتنام – بيل وكين وسون معا لأول مرة أمام وست بروميتش
الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 13:12
كتب : FilGoal
أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام هوتسبير عن تشكيل فريقه لمواجهة وست بروميتش ألبيون اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي.
وشهد التشكيل الدفع بأول مرة بالثلاثي الهجومي: جاريث بيل، وهاري كين، وسون هيونج مين معا لأول مرة منذ البداية.
فيما يتكرر استبعاد ديلي ألي من قائمة المباراة، أمر بات اعتياديا في الأسابيع الماضية.
تشكيل توتنام:
حراسة المرمى: هوجو لوريس
الدفاع: مات دوهيرتي – توبي ألديرفيرلد – إريك داير – سيرخيو ريجيلون
الوسط: بيير إيميل هويبرج – موسى سيسوكو – تانجوي ندومبيلي
الهجوم: جاريث بيل – هاري كين – سون هيونج مين
دكة البدلاء: جو هارت – سيرج أورييه – بن ديفيز – رودون – جيو لو سيلسو – لوكاس مورا – ستيفن بيرجفين
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