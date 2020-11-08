أسامة جلال: المقابل المادي حال دون انضمامي للأهلي.. والزمالك فاوضني

كشف أسامة جلال لاعب إنبي عن اقترابه من الانضمام للأهلي في أكثر من مناسبة سابقة دون أن يتم الأمر.

مدافع إنبي كان أحد أبطال منتخب مصر الأولمبي الذين حصدوا لقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما في نوفمبر الماضي، وتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو.

وقال جلال عبر أون تايم سبورتس 2: "شوقي غريب أكثر شخص أثّر في حياتي".

وأضاف: "بكينا جميعا يوم أن أصيب طاهر قبل بطولة إفريقيا مباشرةً".

وتابع: "لم يكن هدفنا التتويج بالبطولة في بدايتها، بل الصعود من دور المجموعات فقط".

وواصل: "تعجّبت من كلام الناس عن ضم لاعبين فوق السن مباشرةً بعد تتويجنا بالبطولة، هذا كان وقت الاحتفاء بنا".

وأوضح: "أتمنى تواجد محمد صلاح في الأولمبياد".

وتحوّل أسامة جلال للحديث عن اهتمام الأهلي بخدماته: "مفاوضات الأهلي بدأت معي بعد فترتي في مصر للمقاصة لكن لم يكتمل الأمر".

وكشف: "في يناير الماضي تحدث معي الأهلي مجددا، لكنه فضّل استقدام لاعبين في مراكز أخرى، تعاقدوا مع كهربا وكانوا يريدون مهاجما، فجلبوا أليو بادجي".

وتابع: "تجددت المفاوضات من الأهلي مجددا في نهايات الدوري الماضي، لكن لم يتم التوصل لاتفاق مع إنبي على المقابل المادي".

واعترف: "أول ما أفكر فيه هو الاحتراف خارج مصر".

وشدد: "أي لاعب يتمنى الانضمام للأهلي أكبر نادٍ في إفريقيا، لكن هذا لن يتم إلا من بوابة إنبي النادي الذي تربيت فيه من صغري".

وكشف: "الزمالك تحدث مؤخرا إلى وكيلي بشأن ضمي، وأحمد مرتضى تحدث معي خلال فترة كورونا".

وأضاف: "سأصلي استخارة لو عُرض علي الانضمام إلى الأهلي والزمالك".

وأتم: "أتمنى اللعب يوما ما لـ مانشستر يونايتد والاستمتاع بأجواء أولد ترافورد".

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