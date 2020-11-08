أسامة جلال: المقابل المادي حال دون انضمامي للأهلي.. والزمالك فاوضني
الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 02:10
كتب : FilGoal
كشف أسامة جلال لاعب إنبي عن اقترابه من الانضمام للأهلي في أكثر من مناسبة سابقة دون أن يتم الأمر.
أسامة جلال
النادي : إنبـي
مدافع إنبي كان أحد أبطال منتخب مصر الأولمبي الذين حصدوا لقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما في نوفمبر الماضي، وتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو.
وقال جلال عبر أون تايم سبورتس 2: "شوقي غريب أكثر شخص أثّر في حياتي".
وأضاف: "بكينا جميعا يوم أن أصيب طاهر قبل بطولة إفريقيا مباشرةً".
وتابع: "لم يكن هدفنا التتويج بالبطولة في بدايتها، بل الصعود من دور المجموعات فقط".
وواصل: "تعجّبت من كلام الناس عن ضم لاعبين فوق السن مباشرةً بعد تتويجنا بالبطولة، هذا كان وقت الاحتفاء بنا".
وأوضح: "أتمنى تواجد محمد صلاح في الأولمبياد".
وتحوّل أسامة جلال للحديث عن اهتمام الأهلي بخدماته: "مفاوضات الأهلي بدأت معي بعد فترتي في مصر للمقاصة لكن لم يكتمل الأمر".
وكشف: "في يناير الماضي تحدث معي الأهلي مجددا، لكنه فضّل استقدام لاعبين في مراكز أخرى، تعاقدوا مع كهربا وكانوا يريدون مهاجما، فجلبوا أليو بادجي".
وتابع: "تجددت المفاوضات من الأهلي مجددا في نهايات الدوري الماضي، لكن لم يتم التوصل لاتفاق مع إنبي على المقابل المادي".
واعترف: "أول ما أفكر فيه هو الاحتراف خارج مصر".
وشدد: "أي لاعب يتمنى الانضمام للأهلي أكبر نادٍ في إفريقيا، لكن هذا لن يتم إلا من بوابة إنبي النادي الذي تربيت فيه من صغري".
وكشف: "الزمالك تحدث مؤخرا إلى وكيلي بشأن ضمي، وأحمد مرتضى تحدث معي خلال فترة كورونا".
وأضاف: "سأصلي استخارة لو عُرض علي الانضمام إلى الأهلي والزمالك".
وأتم: "أتمنى اللعب يوما ما لـ مانشستر يونايتد والاستمتاع بأجواء أولد ترافورد".
اقرأ أيضا:
ميسي ينقذ كومان من سخرية خواكين