التشكيل – يوفنتوس يهاجم لاتسيو بـ رونالدو وموراتا

واصل أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس، الاعتماد على الثنائي كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا سويا في خط الهجوم.

يوفنتوس يواجه لاتسيو في ملعب أوليمبيكو بقمة الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد لاتسيو في المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: فويتشك تشيزني

الدفاع: خوان كوادرادو – مريه دميرال – ليوناردو بونوتشي – دانيلو

الوسط: أنطونيو بيتانكور – أدريان رابيو – فيديريكو – ديان كولوسيفسكي – جيانلوكا فرابوتا

الهجوم: كريستيانو رونالدو – ألفارو موراتا

تشكيل لاتسيو:

حراسة المرمى: بيبي رينا

الدفاع: لويز فيليبي – فرانشيسكو أتشيربي – ستيفان رادوي

الوسط: أدام ماروسيتش – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتس – دانيلو كاتالدي – لويس ألبيرتو – محمد فارس

الهجوم: خواكين كوريا – فيدات موريكي

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