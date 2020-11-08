تقارير: غياب أنسو فاتي قد يصل إلى 5 أشهر

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 11:12

كتب : FilGoal

أنسو فاتي - برشلونة

يواجه أنسو فاتي لاعب برشلونة وقتا عصيبا، سيكون مجبرا خلاله على اتخاذ قرار مصيري بشأن مستقبله على المدى القريب.

أنسو فاتي

النادي : برشلونة

برشلونة

فاتي تعرض لإصابة في غضروف الركبة اليسرى خلال مباراة فريقه أمام ريال بيتيس أمس السبت بحسب ما أعلن برشلونة.

وبحسب التقارير الأولية، فقد ذُكر أن فاتي بصدد الغياب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع تقريبا، لكن يبدو أن الوضع ليس بهذه البساطة.

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صحيفتا "ماركا" و"أس" الإسبانيتان أجمعتا صباح اليوم الأحد، على إمكانية خضوع فاتي لعملية جراحية.

الخيار الأول أمام فاتي، هو إزالة الغضروف المتضرر، وهذا سيسمح له بالعودة للملاعب في ظرف 5 أسابيع تقريبا.

أمّا الخيار الثاني والأكثر صعوبة، فهو إجراء جراحة وخياطة الغضروف، وهنا سيتراوح غيابه بين 3 إلى 5 أشهر.

صحيفة ماركا نقلت التساؤل إلى دكتور ريبوي الطبيب المتخصص في هذا النوع من الإصابات، وقد أفاد: "إنه رياضي يبلغ 18 عاما، والعُرف الطبي واضح في علاج حالته، يجب أن يخضع لجراحة الغضروف ويتم الحفاظ عليه. الغضروف يمتص صدمات الركبة، ولهذا يجب خياطته وعدم إزالته".

وبالتالي لو أخذ برشلونة بهذا الرأي، فقد يخسر نجمه الأبرز هذا الموسم حتى شهر مارس المقبل.

وكان فاتي قد أصيب في الدقيقة 30 من مباراة بيتيس بعد التحام مع الجزائري عيسى ماندي حصل برشلونة على ركلة جزاء في إثره.

وغادر فاتي الملعب بين الشوطين تاركا مكانه لـ ليونيل ميسي.

فاتي (18 عاما) يقدّم موسما رائعا مع برشلونة، إذ سجّل 5 أهداف وصنع 4 في 10 مشاركات مع البلاوجرانا، وبات عنصرا أساسيا في منتخب لاروخا الأول.

إصابة فاتي تعني ابتعاده بشكل مبدئي عن مواجهات أتليتكو مدريد، وأوساسونا، ليفانتي، وفالنسيا بالدوري الإسباني، ودينامو كييف، ويوفنتوس، وفرينشفاروس بدوري أبطال أوروبا.

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