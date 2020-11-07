إصابة أنسو فاتي في غضروف الركبة وابتعاده لعدة أسابيع

السبت، 07 نوفمبر 2020 - 21:53

كتب : FilGoal

أنسو فاتي - برشلونة

أعلن برشلونة عن إصابة لاعبه أنسو فاتي في غضروف الركبة اليسرى خلال مباراة ريال بيتيس.

فاتي غادر المباراة التي انتصر فيها برشلونة 5-2 بين الشوطين تاركا مكانه لـ ليونيل ميسي.

وأثبتت الفحوصات إصابة اللاعب في غضروف الركبة وبالتالي ابتعاده مبدئيا عن صفوف منتخب إسبانيا في التوقف الدولي المقبل.

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صحيفة "سبورت" الكتالونية بدورها ذكرت أن ابتعاد اللاعب قد يمتد لشهر ونصف.

وأصيب فاتي في التحام مع الجزائري عيسى ماندي بالشوط الأول، تحصّل من خلاله على ركلة جزاء أهدرها زميله أنطوان جريزمان.

وكان رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة قد سُئل خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة عن سبب استبدال فاتي، فأجاب أنه "عانى من انزعاجات ولم نرد المغامرة به".

فاتي (18 عاما) يقدّم موسما رائعا مع برشلونة، إذ سجّل 5 أهداف وصنع 4 في 10 مشاركات مع البلاوجرانا، وبات عنصرا أساسيا في منتخب لاروخا الأول.

إصابة فاتي قد تعني ابتعاده عن مواجهات أتليتكو مدريد، وأوساسونا، ليفانتي، وفالنسيا بالدوري الإسباني، ودينامو كييف، ويوفنتوس، وفرينشفاروس بدوري أبطال أوروبا.

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أنسو فاتي برشلونة في إسبانيا الدوري الإسباني
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