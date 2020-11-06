مؤتمر لويس إنريكي: موراتا بات لاعبا مختلفا.. وسأسأل يورينتي أين يفضّل أن يلعب

كشف لويس إنريكي مارتينيز المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن أسباب ضمه ألفارو موراتا وماركوس يورينتي لصفوف لاروخا.

لويس إنريكي أعلن عن قائمته اليوم الجمعة من أجل التوقف الدولي المقبل، والاسم الجديد الأبرز كان ماركوس يورينتي لاعب وسط أتليتكو مدريد، بجانب عودة موراتا مهاجم يوفنتوس بعد فترة من الابتعاد.

وصرّح لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي: "ماركوس يورينتي لاعب متكامل للغاية، عندما أقابله سأسأله عن المركز الذي يشعر فيه بالراحة أكثر".

وأضاف: "إنه لاعب متعدد الاستعمالات، لقد تقدّم من خط الوسط وصار يلعب في الهجوم".

وواصل: "لديه قدرات فنية وبدنية، أعتقد أنه قادر على المساهمة معنا، وأنا متطلع لانضمامه إلينا لأرى إن كان سيفاجئني".

وتحوّل للحديث عن ألفارو موراتا: "ضممت موراتا لأننا نتابع تطور كل اللاعبين، ومنذ أن عاد إلى يوفنتوس نرى لاعبا مختلفا على المستويين الدفاعي والهجومي".

وأضاف: "موراتا الآن لديه ثقة أكبر ويؤدي بشكل أفضل. من الجلي أنه تحسّن منذ عودته إلى إيطاليا".

كما علّق على ضم إينيجو مارتينيز مدافع أتليتك بلباو: "اللعب بقلب دفاع أعسر يساعد أكثر في الخروج بالكرة، لكن بخلاف ذلك نحاول استدعاء أفضل اللاعبين. لو في يوم رأيت أن أفضل 4 قلوب دفاع يلعبون بقدمهم اليمنى، فسأستدعيهم جميعا".

واحد من الأسماء التي كان متوقعا ضمها هو بيدري لاعب برشلونة الشاب، لكنه في النهاية انضم لقائمة منتخب الشباب وليس المنتخب الأول.

وعلّق لويس إنريكي على ذلك: "قائمة لويس دي لا فوينتي (مدرب منتخب الشباب) هي قائمتي أيضا، ولهذا أعتبر أن بيدري ضمن المجموعة. أتابع دائما منتخب الشباب ومن الجلي أن أي لاعب منهم ستكون الأبواب مفتوحة أمامه للعب في المنتخب الأول".

كما انهال بالإشادة على أنسو فاتي جناح برشلونة: "أنسو فاتي لا يتوقف عن إبهاري بسبب نضجه داخل الملعب، إنه يجيد اللعب مع زملائه، واستغلال المساحات، ويسجل الأهداف، ويساعد دفاعيًا".

وأضاف: "الأمر الوحيد الذي عليه الحذر بشأنه هو تطوره، عليه أن يتحلى بالهدوء وألا يتعرض لضغط كبير. لكن في العموم ما يقدمه داخل الملعب يعجبني كثيرا".

لاعب آخر يعود لمنتخب إسبانيا بعد فترة من الغياب، هو كوكي: "لطالما أعجبني كوكي، لدي رغبة كبيرة في العودة للعمل معه رغم أنني سأطلب منه في المنتخب القيام بواجبات مختلفة عن التي يؤديها في فريقه، لكنه لاعب لفت نظري دائما ويمر بفترة جيدة".

واسترجع لويس إنريكي ما حدث في النسخة الماضية من دوري الأمم الأوروبية: "في النسخة الأولى كنا نستحق التواجد في المربع الذهبي، لكن إنجلترا كانت أكثر دقة في النهاية. الآن نمر بوضع مشابه، لأننا كنا متصدرين طوال أغلب دور المجموعات. أرغب في الوصول للمربع الذهبي لكنه لن يكون شيئا سهلا".

وأتم حديثه: "ليس هناك أعذار، نواجه نفس الظروف التي يواجهها منافسونا ونحاول أن نكون الأفضل. أبوابنا مفتوحة لأي لاعب يمتلك المستوى للانضمام إلينا. أنا واثق أن قائمة يورو 2020 ستكون مختلفة، لأن هناك إصابات وإيقافات. لا أهتم من أي يأتي اللاعبون، وعندما يأتون هنا أخبرهم أنهم الآن متواجدون في فريقهم الجديد الذي يتكوّن من أفضل لاعبي البلد".

وتلعب إسبانيا وديا أمام هولندا في أمستردام يوم 11 نوفمبر، قبل أن تحل ضيفة على سويسرا وتستقبل ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية.

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