قائمة إسبانيا - عودة موراتا وكوكي وغياب سيبايوس ورودريجو

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 13:25

كتب : FilGoal

إسبانيا

اختار لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا قائمة مكونة من 25 لاعبا لمواجهة هولندا وديا وألمانيا وسويسرا ضمن مواجهات دوري الأمم الأوروبية.

عاد ألفارو موراتا وكوكي وإينياجو مارتينيز مجددا لقائمة اللاروخا، بينما يغيب تياجو ألكنتارا بسبب الإصابة.

كما عاد فابيان رويز مرة أخرى للمنتخب عقب غيابه الشهر الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا وبقاءه في العزل المنزلي بـ نابولي.

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وغاب عن قائمة الشهر الحالي، دييجو يوريتي وكامبانا وداني سيبايوس ورودريجو.

إنريكي ظهر تلك المرة وهو يعلن القائمة عبر أغطية الزجاجات، بعدما أعلنها الشهر الماضي على أرقام لوحة السيارات ومن قبل على الكمامات.

وجاءت قائمة الماتادور الإسباني:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) – كيبا أريزبالاجا (تشيلسي) – أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)

الدفاع: سيرخيو راموس (ريال مدريد) – باو توريس (فياريال) – خوسيه لويس جايا (فالنسيا) – سيرخيو ريجيلون (توتنام) – خيسوس نافاس (إشبيلية) – سيرخيو روبرتو (برشلونة) – إريك جارسيا (مانشستر سيتي) – إينياجو مارتينيز (أتليتك بلباو)

الوسط: سيرخيو بوسكيتس (برشلونة) – رودري (مانشستر سيتي) – ميكيل مورينو (أتليتك بلباو) – فابيان رويز (نابولي) – سيرخيو كانيليس (ريال بيتيس) – كوكي (أتليتكو مدريد) – ماركوس يورينتي (أتليتكو مدريد)

الهجوم: ألفارو موراتا (يوفنتوس) – جيرارد مورينو (فياريال) – ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) - أنسو فاتي (برشلونة) – فيران توريس (مانشستر سيتي) – داني أولمو (ريد بول لايبزيج) – أداما تراوري (ولفرهامبتون)

ويحتل المنتخب الإسباني ترتيب المجموعة الرابعة ضمن التصنيف الأول برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن ألمانيا وأوكرانيا.

منتخب إسبانيا لويس إنريكي دوري الأمم الأوروبية قائمة إسبانيا
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