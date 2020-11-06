مؤتمر كومان – دفاع شرس عن "لقطة ميسي".. والرد على خواكين

دافع رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة بشراسة عن لاعبه ليونيل ميسي بعد أن التقطته الكاميرات يمشي أثناء مباراة دينامو كييف الأخيرة.

كومان تحدث في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه المهمة أمام ريال بيتيس غدا السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وقال كومان عن مواجهة كتيبة مانويل بيليجريني: "أي مباراة تكون مهمة، خصوصا مع الوضع الذي نعيشه. بيتيس يلعب بشكل جيد، ولذا علينا أن نظهر أيضا بشكل جيدا ونصحح الأخطاء التي ارتكبناها أمام دينامو كييف، يجب أن نتحلى بتنظيم أكبر. نحن جاهزون".

وأضاف: "فريق مثل برشلونة يجب أن يكون دائما في القمة، ولو لم يكن في القمة فلن يكون هناك هدوء. لكن حتى لو فاز الفريق بمباراة فالهدوء لا يدخل النادي. علينا أن نكون مستعدين لكل شيء".

وتحوّل كومان للحديث عن ميسي بعد أن نال الأخير انتقادات لاذعة بسبب لقطة دفاعية غريبة أمام دينامو، ظهر خلالها يمشي وغير معني بالضغط على الخصم.

Dünkü Dynamo Kiev maçında Messi'nin bu hareketleri sert tepkiler aldı. Sizce Messi'nin Barcelona'yı kafasında bitirmiş mi?pic.twitter.com/aKEVCBQw2i — La Liga Türkiye (@La_LigaTR) November 5, 2020

وقال كومان: "ميسي لاعب عظيم، نريد أن نوظفه في المركز الذي يلحق الضرر بالفريق الخصم، إنه مهم للغاية في أسلوب لعبنا، خصوصا في الهجوم. يلعب كمهاجم وهمي، إنه لاعب يخلق دائما المشاكل للمنافسين".

وأضاف: "أرى أن ميسي يؤدي بشكل جيد ويستمتع، إنه لاعب صاحب عقلية انتصارية. لكن مثل أي لاعب آخر، تمر عليه لحظات معقدة أو ترفض الكرة دخول المرمى. ميسي منخرط للغاية في طريقة لعبنا".

وسُئل كومان عما إذا كان سعيدا بسلوك ميسي داخل الملعب، فأجاب: "لا أظن أنني في حاجة إلى تكرار ما قلته، لقد أجبت عن هذا السؤال في عديد المناسبات. يمكنك أن ترصد أي لاعب في مقطع فيديو يمشي في الملعب. أنا لم أر تلك اللقطة وهي لا تعنيني. لو أردتم خلق الجدل حول هذا، فحسنا، لكني لن أفعل ذلك".

وواصل الدفاع: "هناك لقطات للعديد من الأشخاص دوما، معي مثلا التقطوا لي لحظات أثناء جلوسي أو انزعاجي، يمكنك اصطياد أي لقطة لأي شخص وإلحاق الضرر به".

وشدد: "ميسي لا يزال لديه الكثير من الجودة ليظهرها، إنه لاعب مهم في نظامنا الهجومي، لا يزال حاسما كما كان دائما".

قضية أخرى جدلية سُئل عنها كومان خلال المؤتمر الصحفي، وهي تصريحات خواكين سانشيز قائد ريال بيتيس خصمه المقبل.

خواكين وجّه انتقادات لاذعة لـ كومان بسبب فترته كمدرب له في فالنسيا، وصرّح أنه لن يستقدمه لـ بيتيس "ولو كعامل لغرفة خلع الملابس حتى".

وكومان علّق على ذلك: "أتفهم أن الحديث عن خواكين سيكون موضوعا مثيرا بالنسبة لكم، لكني لن أنخرط في ذلك. لو أراد التحدث أكثر عني فهذه مشكلته، لن أتطرق لأمور حدثت منذ سنوات عديدة. نعرف أنه يجيد التحدث بشكل جيد".

هل الفريق عمل بشكل دفاعي سيئ خلال السنوات الماضية؟ كومان أجاب: "لا أعرف، لم أكن متواجدا هنا. أعتقد أن مشكلتنا تكمن في وسط الملعب، لا نسيطر على المباراة بشكل جيد".

وأوضح كومان موقف لاعبه صامويل أومتيتي البعيد منذ فترة طويلة للإصابة: "أومتيتي لا يتدرب بشكل كامل حتى الآن، يشارك في أجزاء من التدريبات فقط، ونحن تدربنا على أمور تكتيكية هو لم يكن حاضرا فيها. لذا يجب أن ننتظر لنرى إن كان سيتدرب جماعيا، لو حدث ذلك فسأعوّل عليه".

مع عودة مارك أندري تير شتيجن من الإصابة، هل خرج نيتو من المشهد؟ كومان أجاب بشكل غير مباشر: "تير شتيجن كان مصابا، وبخلاف الخطأ أمام ألافيس الذي تسبب في هدف، فقد برهن نيتو خلال تلك الفترة أنه حارس كبير. نحن لم نتعجل في الدفع بـ مارك. أتناقش دوما بشأن الحراس مع دي لا فوينتي (مدرب حراس المرمى)، وقد انتظرنا حتى يخوض عدة حصص تدريبية".

وتابع: "تير شتيجن لعب مباراة كبيرة أمام دينامو كييف وتصدى لعدة انفرادات وأنقذنا، كان مذهلا. إنه حارس عظيم وأنا سعيد بالصورة التي ظهر عليها".

وطالب لاعبيه بالتسديد أكثر على المرمى: "نعم بالطبع، أحيانا نظل نمرر حتى عمق منطقة الجزاء، علينا أن ننهي الهجمة، لكني لا أستطيع تغيير اللاعب في ظرف شهرين فقط. نعمل مع لاعبي الوسط والمهاجمين. من الرائع أن تخلق الفرص، لكنهم يتحمّلون مسؤولية التسديد، لو لم تسدد فلن تسجل".

كما أوضح موقف كارليس ألينيا البعيد تماما عن المشاركة: "تحدثت مع ألينيا، ومع ريكي بويج أيضا. ألينيا يمتلك رغبة كبيرة في المشاركة ومنفتح على تقديم المزيد والتحسن، الأمر دائما في يد اللاعب".

واعترف بوجود أزمة في عمق الدفاع: "ربما، لدينا اختيارات محدودة في عمق الدفاع بسبب إصابة رونالد أراوخو وصامويل أومتيتي. فرينكي دي يونج يجيد اللعب هناك لكنه لاعب وسط في الأساس".

وأتم حديثه: "أي لاعب غير جاهز بنسبة 100% لن يبدأ أساسيا، بمن في ذلك ميسي. الحالة البدنية هي الأساس لأي لاعب".

ويحتل برشلونة المركز 12 في الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط من 6 مباريات خاضها.

وفشل برشلونة في تحقيق الفوز بآخر 4 مباريات في المسابقة، إذ خسر مرتين وتعادل مثلهما.

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