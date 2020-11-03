خواكين: لن أصافح كومان.. ولن أعينه حتى عاملا لغرفة الملابس في بيتيس

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 20:34

كتب : FilGoal

خواكين - كومان - فالنسيا

لم ينس خواكين لاعب ريال بيتيس الحالي فترة اللعب تحت قيادة رونالد كومان مدرب برشلونة إبان توليه تدريب فالنسيا الإسباني في 2014.

ويلتقي ريال بيتيس وبرشلونة في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل.

كومان درب فالنسيا لمدة 6 أشهر وحصد لقب كأس ملك إسبانيا لكن في التوقيت ذاته أقيل بسبب تراجع نتائج الفريق واقترابه من الهبوط.

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خواكين تحدث لبرنامج "El Larguero" الإسباني قائلا عن فترة اللعب تحت قيادة الهولندي: "لم تكن أكثر تجربة رائعة في مسيرتي الرياضية".

وتابع "لم تكن جيدة، لكنني دائما أقول: على المرى أن يعيش مع كل شيء ومع ما حدث في تلك الفترة".

وأضاف "لا أريد الحديث عن تلك الفترة لأنه يؤلمني ما حدث، كان وقتا سيئا".

خواكين رد على سؤال، هل ستعين كومان مديرا فنيا لريال بيتيس إذا أصبحت رئيسا للنادي: "ولا حتى رجل غرفة الملابس".

وأردف "لقد أغلقت تلك الصفحة، لقد قلنا لبعضنا البعض كل شيء، كان هذا العام معقدا".

وأتم "قبل المباراة، لن يصافحني ولن أذهب لمصافحته".

بيتيس يحتل المركز السابع برصيد 12 نقطة من 7 مباريات، بينما يحتل برشلونة المركز الـ 12 برصيد 8 نقاط من 6 مباريات.

خواكين رونالد كومان ريال بيتيس برشلونة فالنسيا الدوري الإسباني
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