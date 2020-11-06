محكمة التحكيم الرياضية ترفض السماح لـ منير الحدادي بتمثيل المغرب

تلقت المسيرة الدولية لـ منير الحدادي لاعب إشبيلية ضربة قوية، بعد أن رفضت محكمة التحكيم الرياضية السماح له بتمثيل منتخب المغرب.

وكان الحدادي رفقة الاتحاد المغربي لكرة القدم، قد صعّدا القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي، بعد رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السماح لجناح إشبيلية بتمثيل أسود الأطلس.

لكن قرار محكمة التحكيم الرياضية صدر اليوم الجمعة بعدم السماح للحدادي بتمثيل المغرب، على أن توضّح في الأيام القليلة المقبلة حيثيات القرار.

الحدادي (25 عاما) مولود في مدريد لأبوين مغربيين، ومثّل منتخب شباب إسبانيا في 3 مباريات بعد إتمامه 21 عاما.

كما لعب الحدادي 10 دقائق شهيرة أمام مقدونيا بقميص منتخب إسبانيا الأول يوم 8 سبتمبر 2014 ضمن تصفيات يورو 2016، مشاركة يبدو أنها ستكون سببا في تقييده إلى الأبد بالجنسية الكروية الإسبانية.

وكانت آمال الحدادي في تمثيل المغرب قد تعاظمت في أكتوبر الماضي عندما غيّر فيفا قوانينه وسمح باللاعبين الذين يخوضون 3 مباريات أو أقل في التصفيات قبل إتمام 21 عاما، بتغيير جنسيتهم الكروية لاحقا.

لينضم الحدادي إلى معسكر المنتخب المغربي في الشهر الماضي، قبل أن يصدمه فيفا بقراره بسبب ظهوره مع منتخب الشباب بعد إتمامه 21 عاما.

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