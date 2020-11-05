ديشامب: ديمبيلي يحتاج إلى مزيد من الوقت.. ولهذا استبعدت ميندي

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 20:26

كتب : FilGoal

ديدييه ديشامب

برر ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، بعض قراراته التي اتخذها بشأن قائمة بلاده للتوقف الدولي المقبل.

وعلّق ديشامب على استبعاد عثمان ديمبيلي جناح برشلونة: "أشاهد مباريات برشلونة بالطبع، ليس فقط من أجل ديمبيلي، بل لأني أمتلك لاعبين فرنسيين آخرين في الفريق، منهما لاعبين معنا في القائمة".

وأضاف: "ديمبيلي عاد من إصابة طويلة للغاية وخطيرة للغاية، بدأ يشارك لمدة 60 دقيقة، أو شوط، أو 30 دقيقة، أو 20 دقيقة، ونحن علينا أن نعطيه الوقت الكافي، أعرف قدراته، لقد كان معنا منذ عامين".

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وواصل: "بعد ذلك عانى من مشاكل بدنية، ومسألة استعادة مستواه تعود إليه، لكن ما يمر به طبيعي".

وتحوّل ديشامب للحديث عن اختيار ماركوس تورام على حساب الحسن بيليا زميله في بوروسيا مونشنجلادباخ.

وقال ديشامب: "بيليا كان مؤثرا للغاية مؤخرا، وقد انضم لقائمة فرنسا من قبل بالفعل وشارك معنا، ربما كان يستحق الانضمام حاله حال آخرين، لكن علي أن أختار، ولا أختار بناءً على مباراة واحدة".

وواصل: "أشاهد مبارياته رفقة طاقمي الفني كل 3 أيام، وما فعله أمام شاختار يجب أن يستمر عليه، هو مرشح للتواجد في القائمة، لكن من انضم هذه المرة هو ماركوس تورام".

وتابع: "تورام يمتلك أسلوبا مختلفا عن اللاعبين الذين أملكهم".

وعن استبعاده فيرلان ميندي رغم مشاركته بشكل أساسي مع ريال مدريد، أوضح: "أعرف قدرات فيرلان ميندي وأعرف أنه يشارك مع ريال مدريد، لكن بسبب ما قدمه معنا لوكاس هيرنانديز ولوكاس دينيه مؤخرا بجانب خبرتيهما، فإنهما يستحقان الانضمام".

وأتم: "أمتلك العديد من اللاعبين في مركز الظهير الأيسر، ولن أستطيع ضم 3 أو 4 لاعبين لو لن أستعملهم، أفضل ضم عناصر هجومية أكثر".

وتستقبل فرنسا نظيرتها فنلندا في مباراة ودية على ملعب سان دوني يوم 11 نوفمبر الجاري، قبل أن تحل ضيفة على البرتغال وتستقبل السويد يومي 14 و17 من الشهر نفسه على التوالي في منافسات دوري الأمم الأوروبية.

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