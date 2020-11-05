البدري: نهائي إفريقيا لن يؤثر بالسلب على المنتخب.. احتمالية ضم كهربا وسبب استبعاد فتحي

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 16:09

كتب : FilGoal

حسام البدري - منتخب مصر

يرى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أن نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك لن يؤثر بالسلب على المنتخب.

وبدأ منتخب مصر معسكره استعدادا لمواجهة منتخب توجو يومي 14 و17 من شهر نوفمبر الجاري ضمن مباريات تصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وقال البدري في تصريحات صحفية عقب المران ببتروسبورت: "نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك لن يؤثر على المنتخب خاصة بعد تأجيله إلى يوم 27، وهناك روح معنوية عالية للاعبي الفريقين".

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وأضاف "وصول الأهلي والزمالك إلى نهائي إفريقيا أمر إيجابي وأتمنى أن يصب في صالح المنتخب".

وتابع "سبب استدعاء عدد كبير من اللاعبين هو تعويض أي لاعب يتعرض للإصابة".

وشدد البدري "الظروف التي يتعرض لها المنتخب لم تحدث في تاريخ الكرة المصرية".

وكشف حسام البدري "هناك احتمالية لضم محمود كهربا إلى منتخب مصر الفترة المقبلة، والحسابات كلها فنية وليس شئ أخر".

وتابع "احتمالية ضم كهربا من أجل تعويض طاهر محمد المصاب".

وعن استبعاد أحمد فتحي أوضح "الأمر فني بالنظر للمستقبل في ظل الرغبة في بناء جيل جيد لمنتخب مصر".

وأخيرا بالحديث عن مصطفى محمد قال: "قدراته عالية للغاية وهدفنا هو رفع قدراته وأعتقد أن تصريحاتي رفعت من مستواه بشكل كبير".

وأتم تصريحاته "قمت بضم مصطفى محمد من قبل تألقه أمام الرجاء، وجميع اللاعبين يحتاجون للعمل".

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