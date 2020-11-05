مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: بدر بانون طلب التخلف عن معسكر المغرب لإتمام التعاقد مع الأهلي

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 17:06

كتب : محمد عبد العظيم

بدر بانون - مدافع الرجاء المغربي

تخلف بدر بانون مدافع الرجاء البيضاوي عن معسكر منتخب المغرب لشهر نوفمبر من أجل إتمام التعاقد مع النادي الأهلي.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب، بأن بدر بانون طلب من وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب، عدم التواجد في المعسكر المقبل حتى يكمل انتقاله للأهلي وينهي ترتيباته الخاصه به وبأسرته في المغرب.

ومن المتوقع أن يعود اللاعب للقاهرة يوم الأربعاء المقبل للانتظام في التدريبات، ما لم يحدث جديد في موعد السفر.

أخبار متعلقة
مصدر في الرجاء لـ في الجول: بدر بانون وقع لـ الأهلي.. وهذه تفاصيل التعاقد وموقفه الحالي تقرير مغربي: بدر بانون زار الأهلي سرا.. أتم تعاقده وارتدى قميص الفريق رئيس الرجاء يتحدث عن انتقال بانون المحتمل للأهلي خبر في الجول – الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على عقد بانون

اللاعب توجه بالشكر أيضا لإدارة الرجاء بعد مباراة الزمالك على تسهيل انتقاله للأهلي، خاصة بعد أن سمحوا له بمغادرة معسكر الفريق يوم الثلاثاء للكشف الطبي وتوقيع العقود.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بدر بانون بذل جهدا كبيرا لإقناع إدارة الرجاء بالتخلي عنه، كما تنازل عن بعض المستحقات المتبقية له في النادي.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهت إفريقيا الوسطى في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2021.

منتخب المغرب أعلن قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر، والتي خلت من اسم بدر بانون.

بدر بانون يلعب في صفوف الرجاء منذ موسم 2014/2015 قادما من نهضة بركان.

صاحب الـ27 عاما يملك 7 مباريات دولية مع منتخب المغرب. سجل فيهم هدفا واحدا.

بدر بانون المغرب الرجاء الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائمة فرنسا - ظهور أول لـ تورام الابن.. واستبعاد عوار وأوباميكانو 12 دقيقة | أوروبا
قائمة إنجلترا – عودة فودين واستمرار ابتعاد جرينوود 35 دقيقة | أوروبا
سكاي: يونايتد لا يفكر في إقالة سولشاير.. الإدارة تثق في استمراره 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أوكوي وعمر الميداني يغادران مصر بسبب التوقف الدولي 42 دقيقة | الدوري المصري
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: بدر بانون طلب التخلف عن معسكر المغرب لإتمام التعاقد مع الأهلي 48 دقيقة | إفريقيا
البدري: نهائي إفريقيا لن يؤثر بالسلب على المنتخب.. احتمالية ضم كهربا وسبب استبعاد فتحي ساعة | مصر
يويفا يطلب من فيفا مراجعة قانون لمسة اليد وتعديله بعد 19 شهرا من تغييره 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بيراميدز يؤجل الإعلان عن مدربه الجديد 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 في الجول يكشف تفاصيل المشادة بين محمد فضل وكهربا في حفل تتويج الأهلي 4 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس
قد ينال إعجابك