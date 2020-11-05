مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: بدر بانون طلب التخلف عن معسكر المغرب لإتمام التعاقد مع الأهلي

تخلف بدر بانون مدافع الرجاء البيضاوي عن معسكر منتخب المغرب لشهر نوفمبر من أجل إتمام التعاقد مع النادي الأهلي.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب، بأن بدر بانون طلب من وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب، عدم التواجد في المعسكر المقبل حتى يكمل انتقاله للأهلي وينهي ترتيباته الخاصه به وبأسرته في المغرب.

ومن المتوقع أن يعود اللاعب للقاهرة يوم الأربعاء المقبل للانتظام في التدريبات، ما لم يحدث جديد في موعد السفر.

اللاعب توجه بالشكر أيضا لإدارة الرجاء بعد مباراة الزمالك على تسهيل انتقاله للأهلي، خاصة بعد أن سمحوا له بمغادرة معسكر الفريق يوم الثلاثاء للكشف الطبي وتوقيع العقود.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بدر بانون بذل جهدا كبيرا لإقناع إدارة الرجاء بالتخلي عنه، كما تنازل عن بعض المستحقات المتبقية له في النادي.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهت إفريقيا الوسطى في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2021.

منتخب المغرب أعلن قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر، والتي خلت من اسم بدر بانون.

بدر بانون يلعب في صفوف الرجاء منذ موسم 2014/2015 قادما من نهضة بركان.

صاحب الـ27 عاما يملك 7 مباريات دولية مع منتخب المغرب. سجل فيهم هدفا واحدا.