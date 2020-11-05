قائمة فرنسا - ظهور أول لـ تورام الابن.. واستبعاد عوار وأوباميكانو

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن قائمة بلاده لخوض غمار التوقف الدولي المقبل.

وشهدت القائمة عودة نبيل فقير نجم ريال بيتيس بعد ابتعاده عن التوقف الدولي الشهر الماضي.

فيما يغيب دايوت أوباميكانو قلب دفاع لايبزيج الألماني، وحسام عوار نجم أوليمبيك ليون الفرنسي، وفيرلان ميندي ظهير أيسر ريال مدريد.

أمّا الوجه الجديد الأبرز فهو ماركوس تورام جناح بوروسيا مونشنجلادباخ، ونجل ليليان تورام بطل العالم 1998 ويورو 2000 مع فرنسا.

بينما يغيب الشاب إدواردو كامافينجا لاعب وسط رين، ويتواصل ابتعاد ألفونس أريولا حارس مرمى فولام رغم ضم 4 حراس مرمى في القائمة.

وتستقبل فرنسا نظيرتها فنلندا في مباراة ودية على ملعب سان دوني يوم 11 نوفمبر الجاري، قبل أن تحل ضيفة على البرتغال وتستقبل السويد يومي 14 و17 من الشهر نفسه على التوالي في منافسات دوري الأمم الأوروبية.

26 joueurs appelés par Didier Deschamps pour les 3 matchs de novembre avec une 1ère convocation pour Marcus Thuram ! 🙌 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/1deg87NL88 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 5, 2020

قائمة فرنسا:

حراسة المرمى: هوجو لوريس (توتنام هوستبير الإنجليزي) – ستيف مانداندا (أوليمبيك مرسيليا) – بنوا كوستيل (بوردو) – مايك ماينيان (ليل)

الدفاع: رافاييل فاران (ريال مدريد الإسباني) – كليمنت لونجليه (برشلونة الإسباني) – بريسنل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان) – كيرت زوما (تشيلسي الإنجليزي) – بنجامين بافارد (بايرن ميونيخ الألماني) – ليو دوبوا (أوليمبيك ليون) – لوكاس هيرنانديز (بايرن ميونيخ الألماني) – لوكاس دينيه (إيفرتون الإنجليزي)

الوسط: نجولو كانتي (تشليسي الإنجليزي) – بول بوجبا (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي) – كورنتين توليسو (بايرن ميونيخ الألماني) – ستيفن نزونزي (رين) – موسى سيسوكو (توتنام هوتسبير الإنجليزي)

الهجوم: أنطوان جريزمان (برشلونة الإسباني) – كيليان مبابي (بايرس سان جيرمان) – نبيل فقير (ريال بيتيس الإسباني) – أوليفيه جيرو (تشيلسي الإنجليزي) – كينجسلي كومان (بايرن ميونيخ الألماني) – وسام بن يدر (موناكو) – ماركوس تورام (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني) – أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد الإنجليزي)

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