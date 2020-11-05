مصطفى محمد أفضل لاعب في مباراة الزمالك والرجاء

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 10:07

كتب : FilGoal

مصطفى محمد لحظة تسجيل هدف الزمالك الثاني في الرجاء

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مصطفى محمد مهاجم الزمالك أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد ضيفه الرجاء والتي حسمها الأول بنتيجة 3-1 يوم الأربعاء.

مصطفى محمد

النادي : الزمالك

الزمالك

وتفوق الزمالك على بطل المغرب ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي سيواجه فيه غريمه التقليدي الأهلي في 27 نوفمبر الجاري.

وتألق مصطفى (22 عاما) في المباراة التي استضافها استاد القاهرة وسجل الهدفين الثاني والثالث للزمالك.

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وبات مصطفى هداف الزمالك في الموسم الحالي من دوري الأبطال برصيد 8 أهداف.

وكرر الزمالك فوزه على الرجاء بعد تفوقه بهدف في المغرب في ذهاب نصف نهائي الأبطال.

وضرب موعدا مع الأهلي في أول نهائي بين فريقين من نفس البلد في تاريخ دوري الأبطال.

ويستضيف ملعب برج العرب المباراة المرتقبة.

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مصطفى محمد الزمالك دوري أبطال إفريقيا
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