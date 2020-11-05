مصطفى محمد أفضل لاعب في مباراة الزمالك والرجاء

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مصطفى محمد مهاجم الزمالك أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد ضيفه الرجاء والتي حسمها الأول بنتيجة 3-1 يوم الأربعاء.

مصطفى محمد النادي : الزمالك الزمالك

وتفوق الزمالك على بطل المغرب ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي سيواجه فيه غريمه التقليدي الأهلي في 27 نوفمبر الجاري.

وتألق مصطفى (22 عاما) في المباراة التي استضافها استاد القاهرة وسجل الهدفين الثاني والثالث للزمالك.

وبات مصطفى هداف الزمالك في الموسم الحالي من دوري الأبطال برصيد 8 أهداف.

وكرر الزمالك فوزه على الرجاء بعد تفوقه بهدف في المغرب في ذهاب نصف نهائي الأبطال.

رسميًا. جائزة توتال لأفضل لاعب في مباراة إياب نصف النهائي بين الزمالك والرجاء تذهب إلى مصطفى محمد! 🔝 🏅 #TotalCAFCL | @Football2Gether | #ZSCRCA | @mmostafa_11 pic.twitter.com/TndDGAmfDM — دوري أبطال إفريقيا 🏆 (@caf_online_AR) November 5, 2020

video:1 📽️ ملخص المباراة: أهم لحظات مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. ⚪🟢#TotalCAFCL | #ZSCRCA | @ZSCOfficial | @RCAofficiel pic.twitter.com/XLJhSJfTfi — دوري أبطال إفريقيا 🏆 (@caf_online_AR) November 4, 2020

وضرب موعدا مع الأهلي في أول نهائي بين فريقين من نفس البلد في تاريخ دوري الأبطال.

ويستضيف ملعب برج العرب المباراة المرتقبة.

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