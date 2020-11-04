القاهرة تحبس أنفاسها.. مصر تنضم لقائمة شرف لا تضم سوى 10 دول

الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا. نهائي القرن بحق، حتما ستهتز القاهرة بدربي لن يُنسى.

وبوصول الزمالك للنهائي بالتغلب على الرجاء 3-1 في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، انضمت مصر لقائمة شرف لا تضم سوى 10 دول في تاريخ كرة القدم.

لأول مرة في تاريخ دوري أبطال إفريقيا الذي يمتد لعام 1964، يتقابل فريقان من نفس الدولة في النهائي.





























في تاريخ بطولات أبطال الدوري في كل القارات عبر التاريخ، لم يجمع النهائي بين فريقين من نفس الدولة سوى 25 مرة، وبين فرق من 10 دول فقط.

أكثر دولة تقابلت فرقها في النهائي، هي المكسيك، التي تقابلت فرقها 11 مرة في نهائي بطولة دوري أبطال الكونكاكاف.

بعد المكسيك، تأتي نيوزيلاندا، التي تقابلت فرقها 4 مرات في نهائي دوري أبطال أوقيانوسيا.



















































فرق إسبانيا تقابلت في نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات، ولم يكن أي منها كلاسيكو ناري مثل الذي ستشهده القاهرة.

فرق البرازيل أيضا تقابلت في نهائي كوبا ليبرتادوريس مرتين، مثلها مثل فرق إنجلترا في دوري أبطال أوروبا.

إيطاليا، ألمانيا، الأرجنتين، كوريا الجنوبية، تقابلت فرقها مرة واحدة في نهائيات قارية.

الآن، هذا وقت مصر للانضمام إلى القائمة الذهبية.