عبد الحفيظ لـ في الجول: نهائي الأهلي والزمالك يدعو للفخر.. ستخرج بالشكل الأمثل

وصف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، أنه "أمر يدعو للفخر" بالنسبة للكرة المصرية.

الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا. نهائي القرن بحق، حتما ستهتز القاهرة بدربي لن يُنسى.

وقال عبد الحفيظ لـ FilGoal.com: "هذا النهائي دليل على قوة الكرة المصرية في إفريقيا".

وشدد "الفريقان يستحقان تلك المكانة، والمنافسة بينهما في النهائي ستكون فائدة كبيرة جدا وتعكس صورة قوية للكرة المصرية".

عبد الحفيظ أضاف "المباراة ستكون قوية، وصعبة، وكبيرة".

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وأردف "لدي إحساس إنها ستخرج بالشكل الأمثل، يليق بقيمة وتاريخ الفريقين، وتليق باسم مصر. الأولوية هي سمعة البلد".

وشدد "سيكون هناك التزام بالروح الرياضية. المباراة كبيرة، ولابد من ضبط النفس والاتزان".

وأتم "كل طرف يشجع فريقه بشكل مثالي، الأولوية لصورة مصر".