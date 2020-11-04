مواعيد مباريات الأربعاء 4 نوفمبر 2020.. الزمالك يستدرج الرجاء وبرشلونة ضد دينامو كييف

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 09:58

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي - بنشرقي - أوناجم

حان موعد المواجهة التي تأجلت مرتين، الزمالك يواجه التحدي الأخير قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، يستضيف الرجاء في ملعب القاهرة في إياب الدور نصف النهائي.

وتنطلق المباراة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 7.

وفي دوري أبطال أوروبا، تستكمل مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

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فيستضيف برشلونة فريق دينامو كييف (10 مساء - beIN 1) ويلعب مانشستر يونايتد في تركيا ضد إسطنبول باشاكشهير (7:55 مساء - beIN 1).

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