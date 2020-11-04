تقرير مغربي: بدر بانون زار الأهلي سرا.. أتم تعاقده وارتدى قميص الفريق

أتم الأهلي إجراءات ضم مدافع الرجاء البيضاوي بدر بانون ووقع اللاعب على العقد وارتدى قميص الفريق.

بدر بانون النادي : الرجاء البيضاوي الأهلي

وحسبما ذكر موقع "الصحيفة" المغربية فإن المدافع المغربي ترك معسكر الرجاء المتواجد في القاهرة للقاء الزمالك وزار مقر الأهلي في سرية تامة.

وجاءت تلك الزيارة وفقا لمصادر الموقع المغربي لإتمام انتقاله للأهلي والتقاط صورة بقميص الفريق للتمهيد للإعلان عن الصفقة بعد لقاء الزمالك والرجاء.

ويحل الرجاء ضيفا على الزمالك اليوم الأربعاء في استاد القاهرة لملاقاته في إياب نصف نهائي دوري الأبطال بعد الهزيمة ذهابا بهدف دون رد.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أن الأهلي اتفق مع بانون على عقد مدته 3 مواسم ووصلت قيمة شراء اللاعب إلى ما يقرب من 2 مليون دولار.

ويحصل بانون على 800 ألف دولار من الأهلي في موسمه الأول.

ويزيد الراتب بـ100 ألف دولار في الموسم الثاني، ويصل إلى مليون دولار في الموسم الثالث.