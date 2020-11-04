محمد شريف: الانتقال لبيراميدز بأضعاف راتبك؟ جنيه في الأهلي بـ10 خارجه

حسم محمد شريف لاعب الأهلي موقفه من الموافقة على عرض من نادي بيراميدز إذا تلقاه في المستقبل.

ورد محمد شريف على سؤال إذا تلقيت عرضا بأضعاف راتبك في الأهلي هل ستوافق عليه أم لا؟.

وقال شريف عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "الجنيه في الأهلي بـ10 جنيهات خارجه والمباراة في الأهلي بـ10 مباريات في أي فريق آخر".

وأضاف "وهذه التصريحات لن تتغير بعد مرور السنوات وسوف تتذكرون هذه المقابلة وتصريحاتي بها".

وأكمل "عندما أعتزل وأنا لاعبا في الأهلي الجماهير سوف تتذكر ما فعلته مع النادي، ولكن عندما أعتزل وأنا في فريق آخر الجماهير لن تتذكر لي أي شيء".

واعترف شريف "بيراميدز تفاوض معي أثناء فترة توقف الدوري بسبب فيروس كورونا ولكني لم أوقع لهم بسبب امتداد عقدي مع الأهلي لمدة موسمين مقبلين".

وأتم تصريحاته "أنا جاهز للمشاركة مع الأهلي في الموسم المقبل واللعب باستمرار هو الذي سيجعلني أظهر بمستوى جيد مع الفريق".