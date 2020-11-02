الثاني من نادي مصر.. المصري يضم علاء عطا

أعلن المصري عن ضم علاء عطا قادما من نادي مصر في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

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وذكر بيان المصري أن عطا وقّع على عقدٍ مع الفريق البورسعيدي لمدة 5 مواسم.

وأشار إلى لجنة التعاقدات في المصري أنهت إجراءات الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه السابق بعد سداد المقابل المادي المتفق عليه، قبل أن يوقّع اللاعب على عقده مع المصري.

ليكون علاء عطا ثاني لاعب يضمه المصري من نادي مصر في الانتقالات الصيفية بعد حارس المرمى مصطفى سلطان.

ويبلغ عطا 24 عاما ويلعب في مركز الظهير الأيمن.

وبدأ اللاعب مسيرته في إنبي، قبل أن ينضم لـ الألومنيوم ومنه تحوّل إلى نادي مصر في يوليو 2018 ليساهم في صعوده للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

وشارك علاء عطا في 29 مباراة مع نادي مصر بالموسم المنتهي.

وكان المصري قد أعلن عن ضم أحمد شديد قناوي من الإنتاج الحربي.

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