اتحاد الكرة: انتهاء أزمة كهربا وفضل بعد اعتذار اللاعب

أعلن اتحاد كرة القدم المصري انتهاء أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وذلك بعد حضور اللاعب إلى مقر الاتحاد.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وأصدر الاتحاد بيانا رسميا جاء فيه: "حضر مساء اليوم إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم اللاعب محمود عبد المنعم (كهربا) لمقابلة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد حيث أبدى اللاعب اعتذاره عما بدر منه أثناء مراسم تسليم درع الدوري تجاه عضو اللجنة الخماسية، وشرح اللاعب الضغوط النفسية التي واجهها خلال الفترة الأخيرة والتي أدت إلى هذا التصرف الذي لا يعبر عن مدى تقديره للكابتن فضل كأخ أكبر له".

وأضاف البيان "من جهته تفهم محمد فضل موقف اللاعب وتقديره لشجاعة اللاعب في الاعتراف بالخطأ مما ينم عن معدن اللاعب الطيب وحرصه على الحفاظ على مبادئ وقيم الرياضة في اعلاء الروح الرياضية واحترام الكبير".

وواصل البيان "وتمنى محمد فضل للاعب التوفيق خلال المرحلة المقبلة وحثه على التركيز داخل المستطيل الأخضر لصالح ناديه الأهلي ومنتخب بلاده".

وأكمل "كما أثنى السيد عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على الجو الأسري الذي ميز اللقاء".

وأتم البيان "فيما حرص محمد بركات مدير المنتخب على حضور اللقاء والاطمئنان على إنتهاء الأزمة والاطمئنان بدوره على اللاعب".

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة أزال الخبر الذي تم نشره لرغبته في إصدار بيانا تفصيليا عن كواليس نهاية الأزمة بالكامل ويُجرى الآن صياغته.

تفاصيل الأزمة

ونشبت مشادة بين فضل وكهربا أثناء تتويج الأهلي بدرع الدوري عقب مباراة طلائع الجيش منذ عدة أيام.

ثم أعلن محمد فضل إحالة هذه الأزمة للجنة الانضباط والأخلاق داخل اتحاد الكرة للتحقيق فيها وإصدار الحكم.

قبل أن يعلن الأهلي التقدم بشكوى ضد محمد فضل لدى لجنة الانضباط، بسبب ما وصفه بـ "تجاوزه ضد لاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا".