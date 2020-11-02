مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: لم نفكر في ضم فتحي في أي مرحلة

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 17:25

كتب : عاطف شادي

أحمد فتحي - مصر - بوتسوانا

كشف مصدر من داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر أن ضم أحمد فتحي لقائمة مباراتي توجو كان مستبعدا منذ بداية وضع الأسماء المرشحة.

أحمد فتحي

النادي : بيراميدز

ولم تتضمن القائمة اسم قائد منتخب مصر صاحب الـ35 عاما والذي رحل عن الأهلي بنهاية عقده إلى بيراميدز.

وقال مصدر من داخل جهاز منتخب مصر لـFilGoal.com: "لم نفكر في ضم فتحي خلال أي مرحلة من متابعتنا لمباريات الدوري المصري، ووضع الأسماء المرشحة للانضمام إلى القائمة".

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واستدرك "لم يتم ذكر اسم فتحي خلال اجتماعاتنا إلا في مرة واحدة، وكان الرد بالإجماع هو أن الجهاز الفني يريد النزول بمعدل أعمار اللاعبين".

وأتم "نريد ضم وجوه شابة في مركز الظهير الأيمن".

يذكر أن فتحي تواجد مع منتخب مصر في المباراة الرسمية الأولى لحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر حيث شارك في التعادل مع كينيا 1-1.

ويدخل منتخب مصر معسكرا مفتوحا بداية من الثلاثاء استعدادا لمواجهة توجو مرتين ذهابا وإيابا يومي 14 و17 من شهر نوفمبر الجاري وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

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