المصري يضم مصطفى سلطان من نادي مصر

أتم النادي المصري ثاني صفقاته الصيفية بضم مصطفى سلطان مهاجم نادي مصر.

وأعلن النادي المصري عن توقيع مصطفى سلطان على عقود انضمامه للمصري لأربعة مواسم مقبلة.

مصطفى سلطان بدأ مسيرته رفقة نادي الشمس، قبل الانتقال لفريق نادي مصر عام 2016.

صاحب الـ28 عاما شارك مع نادي مصر في 32 مباراة بين الدوري وكأس مصر. سجل فيهم 5 أهداف وصنع هدفا واحدا.

ويعد مصطفى سلطان ثاني صفقات المصري الصيفية بعد ضم أحمد شديد قناوي ظهير أيسر الإنتاج الحربي في وقت سابق لثلاث سنوات.