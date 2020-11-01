المصري يضم مصطفى سلطان من نادي مصر

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 22:25

كتب : أيمن عيد

مصطفى سلطان - نادي مصر - الزمالك - محمد عواد

أتم النادي المصري ثاني صفقاته الصيفية بضم مصطفى سلطان مهاجم نادي مصر.

وأعلن النادي المصري عن توقيع مصطفى سلطان على عقود انضمامه للمصري لأربعة مواسم مقبلة.

مصطفى سلطان بدأ مسيرته رفقة نادي الشمس، قبل الانتقال لفريق نادي مصر عام 2016.

أخبار متعلقة
اختر التشكيل الأمثل للدوري المصري عبد الله السعيد هدافا للدوري المصري المصري يعلن ضم شديد قناوي المصري لـ في الجول: تعاقدنا مع أحمد شديد قناوي

صاحب الـ28 عاما شارك مع نادي مصر في 32 مباراة بين الدوري وكأس مصر. سجل فيهم 5 أهداف وصنع هدفا واحدا.

ويعد مصطفى سلطان ثاني صفقات المصري الصيفية بعد ضم أحمد شديد قناوي ظهير أيسر الإنتاج الحربي في وقت سابق لثلاث سنوات.

في الدوري مصطفى سلطان المصري نادي مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
جدول تخيلي للدوري المصري 2020/2021 – على شفا موسم صعب للغاية 12 دقيقة | الدوري المصري
بيل يكافئ مورينيو ويقود توتنام للمركز الثاني بالفوز على برايتون 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الاتحاد السكندري يحدد موعد بداية الإعداد.. وفرصة للجميع 16 دقيقة | الدوري المصري
المصري يُحدد موعد بداية فترة الإعداد للموسم الجديد 27 دقيقة | الدوري المصري
المصري يضم مصطفى سلطان من نادي مصر ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - تأكد غياب حارس الرجاء الأساسي أمام الزمالك ساعة | دوري أبطال إفريقيا
بوجبا: على الجميع في مانشستر التحسن وأنا أولهم ساعة | الدوري الإنجليزي
ساسولو يصعد لوصافة الدوري الإيطالي بالفوز على نابولي.. وروما يهزم فيورنتينا 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك