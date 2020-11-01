قمصان: الأهلي يستحق الفوز بأطول بطولة في تاريخ مصر.. واتجاهان للاستعداد لنهائي الأبطال

أشاد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي بالفريق بعد تتويجه رسميا بلقب بطولة الدوري هذا الموسم بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثية دون رد مساء الأحد في الجولة 34 والأخيرة من البطولة.

صرح قمصان عبر البرنامج الإذاعي (ملعب الصقر) "موسم صعب وبطولة مستحقة، أعتقد أنها أطول مسابقة في تاريخ الكرة المصرية لطول فترة التوقف، أبارك للاعبين والإدارة والجهاز الفني والجماهير".

وأضاف "سعيد جدا بالعمل مع موسيماني، فهو متعاون جدا ولديه فكر، ويستمع إلينا بشكل جيد وعلاقته جيدة باللاعبين ويحضرهم نفسيا ويقدر النجوم الكبار وأصحاب الخبرات، وكيفية التعامل مع ناد كبير بحجم الأهلي، فهو يريد أن يصنع إنجازا لنفسه".

وبسؤاله عن تأجيل نهائي دوري الأبطال ليوم 27 نوفمبر، أجاب مدرب الأهلي "كنا نستعد بشكل جيد جدا للمباراة النهائية، قررنا إراحة بعض اللاعبين أمام طلائع الجيش مثل مروان وحسين الشحات وجونيور أجايي، واستفدنا أيضا من إيقاف عمرو السولية وياسر إبراهيم بخلاف علي معلول".

واستدرك سامي قمصان "لكننا نتعامل مع المتغيرات، والله أعلم أين الخير".

وأشار "هناك اتجاهان بشأن الاستعداد لنهائي دوري الأبطال، أولهما اللاعبين الأجانب الذين بحاجة للسفر للاطمئنان على أسرهم مثل ديانج وبادجي وأجايي وثانيا اللاعبين الدوليين سواء معلول أو جيرالدو المرتبطين بالأجندة الدولية".

ولفت "سنبدأ التفكير بعد يومين الراحة، لقد سألني موسيماني ماذا تفعلون في مثل هذه الظروف، ونقلت له إما معسكر مغلق أو التدريب على فترتين بالنادي".

في سياق آخر، قال سامي قمصان "فايلر كان طموحا ومنظما، لكنه تركيزه تأثر نسبيا بعد فترة كورونا حتى اتخذت الإدارة قرارا مناسبا بتعيين موسيماني الذي يحب المكان ولديه طموح، وهذا لا يبخس حق ريني فايلر، فهو مدرب مميز".

وأتم قمصان تصريحاته "أحب أحمد فتحي وأقدره جدا، لقد أخلص للمكان، ولن ننسى ما حققه، وكانت النهاية جيدة وتم تكريمه بشكل جيد وأتمنى له التوفيق".

اختر تشكيل الأهلي المثالي لنهائي إفريقيا

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